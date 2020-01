Mit "Männer sind faul, sagen die Frauen" ist Comedian Mario Barth zurzeit auf Arenatour und unterhält sein Publikum mit neuen absurden Geschichten.

Zwei Stunden lang ist Lachen angesagt, wenn Mario Barth Alltagssituationen in seiner Berliner Art auf der Bühne darstellt. Wer glaubt, das Thema Mann/Frau sei irgendwann erschöpft, irrt: Der selbsternannte Paartherapeut hat wieder Erstaunliches und Absurdes aus dem Beziehungsalltag von Frauen und Männern zu berichten.

Diesmal gibt ihm nicht nur seine Freundin Rätsel auf. Seine Mutter schafft es mit ihrem neuen Smartphone beinahe, den sonst so redegewandten Komiker für einen Moment sprachlos zu machen. Darüber berichtet er ebenso mit aller Detailtreue wie von dem Urlaub mit seinem Patenkind - 16 Jahre alt und voll in der Pubertät! Mit seinen Beobachtungen trifft Mario den Nerv des Publikums. Jeder hat das eine oder andere so oder ähnlich schon mal erlebt.

„Männer sind faul, sagen die Frauen“: Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das stimmt, findet Mario Barth. Vielleicht sind Männer aktive Nichtstuer. Wenn man allerdings erfährt, warum in Marios Badezimmer eine komplett neue Decke eingezogen wurde, obwohl er nur eine Lampe anbringen wollte, wünscht man ihm, er wäre lieber faul geblieben.

Am 8. Februar ist Mario Barth ab 19 Uhr auch in der Essener Grugahalle zu Gast. Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

