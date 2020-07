Der aus dem TV bekannte Maler Herdin Radtke hat zwei Bücher geschrieben und inzwischen fast 50 Filme zur Ölmalerei produziert, die erstaunlich schnelle Lernerfolge ermöglichen. Auch Acrylmaler werden daran ihre Freude haben.

Zu Beginn seiner Karriere hat Herdin sich in München und Rom mit der Malerei seinen Lebensunterhalt verdient. Er war in Spanien Nachbar von Salvador Dali. Später hat er in Frankreich seine spezielle Ölmaltechnik entwickelt, die er seit vielen Jahren in seinen Workshops in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und Frankreich weiter vermittelt.

Herdin kommt immer wieder gerne ins Ruhrgebiet und war erst kürzlich in Essen. Wer in Corona Zeiten nicht an Präsenz-Workshops teilnehmen kann, für den gibt es Online Workshops in denen man dem Meister über die Schulter schauen und seinen Erläuterungen folgen kann. Er gibt den Kursteilnehmern individuelle Ratschläge zur Verbesserung ihrer Arbeit. Workshoptermine finden Sie auf seiner Internetseite. Dort sind auch Vorschau-Videos zu sehen, die seine DVDs und Download Videos im Zeitraffer vorstellen.

Übrigens bei Einsatz von Herdins Malmethoden entsteht keine Geruchsbelästigung durch Terpentin und die Farben trocken schneller als man es bei Ölfarben normalerweise erwartet.