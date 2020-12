Ein heißes Getränk, eine Kerze und einen beliebigen Alltagsgegenstand: Diese drei Dinge sollten Hörerinnen und Hörer für den großen ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend an ihr Radio holen. Um 17.00 Uhr beginnt der außergewöhnliche Gottesdienst bei Radio Essen - Einschalt-Tipp!

Präsenz-Gottesdienste fallen überwiegend aus - stattdessen gibt es digitale Alternativen. Damit trotz der Corona-Pandemie jeder mitfeiern kann, gibt es in diesem Jahr erstmals an Heiligabend einen ökumenischen Radio-Gottesdienst. Um 17.00 Uhr laden Heidrun Viehweg (Pfarrerin in Bergerhausen) und Domvikar Bernd Wolharn (Citypastoral am Essener Dom) zur gemeinsamen Feier am Radio ein. „Es wird ein Gottesdienst für alle, die sich in diesen schwierigen Zeiten nach einer frohen und frohmachenden Botschaft sehnen und die in der weihnachtlichen Botschaft erfahren und erleben dürfen, dass Gott uns näher ist, als wir denken“, sagt Bernd Wolharn. Er war bereits beim ersten ökumenischen Radio-Gottesdienst an Ostern mit dabei. Bei der gemeinsamen Feier an Heiligabend erwartet die Hörerinnen und Hörer bewegende Musik, Lieder zum Mitsingen und ein besonderes Krippen-Hörspiel aus der Bahnhofsmission am Essener Hauptbahnhof. Ideal für Familien, Paare und alle, die Weihnachten sonst alleine verbingen.

Weihnachten: Radio-Gottesdienst an Heiligabend aus Essen

Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, ein heißes Getränk, eine Kerze und einen beliebigen Alltagsgegenstand mit an ihr Radio zu holen. Was es damit genau auf sich hat, verraten Heidrun Viehweg und Bernd Wolharn an Heiligabend im Radio-Gottesdienst.

hochgeladen von Sven Schulz

Der ökumenische Radio-Gottesdienst läuft an Heiligabend von 17.00 bis 18.00 Uhr live bei Radio Essen. Empfangbar über UKW (102.2 / 105,0) über Kabel (92.15 MHz) und im Live-Stream auf www.radioessen.de.

Hintergrund zum Radio-Gottesdienst an Heiligabend

Der ökumenische Radio-Gottesdienst an Heiligabend findet im Rahmen des Kirchenmagazins „Himmel und Essen“ statt. Das Kirchenmagazin ist ein gemeinsames Projekt des Bistums Essen und des evangelischen Kirchenkreises Essen. Es läuft bei Radio Essen an allen Sonn- und Feiertagen und berichtet über kirchliche Themen in ganz Essen.