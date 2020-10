Trotz Covid-19 müssen Freunde der bayerischen Kultur auch 2020 im Ruhrgebiet nicht auf Wiesn-Atmosphäre verzichten. Mit den „Stadtwald Wiesn“ wird im Einklang mit den aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln an die Wurzeln des Oktoberfestes erinnert. Im Ursprung haben die Menschen in den Münchner Wirtshäusern gefeiert, während auf der Theresienwiese lediglich ein Pferderennen stattgefunden hat. Am Stadtwaldplatz wird diese Tradition vom Team rund um Kayhan „Carlo“ Altintas wieder aufgenommen und zu zünftigen Abenden in stimmungsvoller Runde eingeladen.

An fünf Tagen ist das CARLO im Wiesn-Stil und typischen Accessoires aus den Zelten der legendären Theresienwiese dekoriert. Die Bedienungen sind ebenfalls im bayerischen Stil mit Dirndl und Lederhosen gekleidet. Wer also in diesem Jahr auf die Gelegenheit gewartet hat, seine Tracht endlich mal wieder auszuführen: Hier ist sie!

Ein Mix aus Party-Musik, geselligen Klassikern und Alpen-Rock´n Roll begleitet die Abende und sorgt für Stimmung,

Die Stadtwald Wiesn sind also etwas für Freunde echter Gemütlichkeit und alle, die die ursprüngliche Seite des Fests lieben: Spritzige Getränke in gemütlicher, kleiner Runde trinken, dazu bayerische Leckereien genießen und sich bei Musik einen schönen Abend machen.

Reservierungen empfohlen

Wie man es vom Oktoberfest in München kennt, ist der Eintritt zu den Stadtwald Wiesn kostenlos. Eine Reservierung ist nicht zwingend erforderlich, garantiert aber einen Platz und wird aufgrund der begrenzten Kapazität dringend empfohlen.

Reservierungen werden persönlich im CARLO am Stadtwaldplatz, per Telefon unter 0201 4690498 oder per Email an info@carloessen.de entgegen genommen. Für eine Reservierung werden Namen und Kontaktdaten (Telefonnummer und Emailadresse) mindestens einer Person sowie die Anzahl der zu reservierenden Plätze benötigt.

Bayerische Atmosphäre an fünf Tagen

Die Stadtwald Wiesn finden an folgenden Tagen statt:

• Donnerstag, 15 Oktober, ab 19 Uhr – Eröffnung mit Fassanstich durch Ratsherrn Sven-Martin Köhler

• Freitag, 16. Oktober, ab 19 Uhr

• Samstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr

• Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr

• Samstag, 24. Oktober, ab 17:30 Uhr - Derby Spezial! Von 18:30 - 20:30 mit der live Übertragung des Spiels Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Strenges Hygienekonzept



Während der Stadtwald Wiesn greift das CARLO Team auf ein etabliertes Konzept gegen Covid-19 zurück. Das Hygienekonzept wurde in den letzten Monaten konsequent weiter entwickelt und hat eine erfreuliche Akzeptanz bei den Gästen erzielen können. Die positive Grundstimmung und das disziplinierte Verhalten haben gezeigt, dass gute Stimmung und Sicherheit kein Widerspruch sein müssen Aus diesem Grunde heißt es bald in Essen „Die Krüge – hoch!“

Mehr Informationen unter www.carloessen.de/oktoberfest und bei Facebook