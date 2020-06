Das Museum Folkwang startet am 23. Juni den Online-Vorverkauf für die Ausstellung Keith Haring (21. August – 29. November 2020) auf seiner Website. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bietet das Museum Zeitfenster für den Besuch der Ausstellung an und empfiehlt den Kauf der Online-Tickets. Die Tickets inkludieren neben dem Eintritt auch die freie Hin- und Rückfahrt mit VRR-Verkehrsmitteln (2. Klasse) in der Preisstufe A im Tarifgebiet 35/45 und sind nicht übertragbar.

Um den Ausstellungsbetrieb unter den derzeit geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen sicher zu regeln, ist die maximale Besucheranzahl für die Retrospektive Keith Haring begrenzt worden. Im Interesse eines angenehmen und reibungslosen Aufenthaltes empfiehlt das Museum Folkwang, schon bei der Planung des Ausstellungsbesuchs von dem Online-Ticket-Angebot Gebrauch zu machen. Die Tickets bieten 30-minütige Zeitfenster, die Einlass in die Ausstellung gewähren. Die Besuchszeit ist nicht limitiert. Die Tickets können hier erworben werden: https://museum-folkwang.ticketfritz.de

Mit seinem Sicherheits- und Hygienekonzept ermöglicht das Museum Folkwang größtmögliche Sicherheit beim Besuch der Ausstellungen. Im Rahmen des Konzepts liegen weiterhin Listen zum freiwilligen Eintrag von Kontaktdaten aus, um mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu können. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Museumsbesuchs ist bis auf Weiteres verpflichtend.