Hier im Lokalkompass gibt es schon einige schöne Beiträge mit wundervollen Fotos zum "Parkleuchten im Grugapark".

Lange habe ich überlegt, ob ich auch noch ein paar Zeilen verfassen soll, denn eigentlich kann man dieses Event nicht genug würdigen und loben. Damit man aber nicht ständig das Gleiche liest, wende ich mich heute mal den negativen Dingen zu. Damit meine ich nicht die Lichtinstallationen, sondern das Drumherum. Man könnte auch sagen: DAS SCHLIMME VERHALTEN EINIGER BESUCHER.

Zuerst möchte ich mich an euch wenden: Ihr Vierbeiner, der beste Freund des Menschen.

Gestern wart ihr alle vertreten: die Kläffer, die Ängstlichen, die Leinenzieher, die Beißer und die Verspielten.

Es tut mir leid für euch, wenn eure Herrchen oder Frauchen nicht abschätzen können, ob so ein Besuch im dunklen Grugapark mit Menschenmassen etwas für euch ist oder nicht. Während eure Besitzer sich fröhlich mit anderen Zweibeinern unterhielten, habt ihr dort mit eingezogenem Schwanz, ja teilweise sogar zitternd gesessen und gewartet, dass es endlich nach Hause geht.

Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir im Gedränge schwer fiel auf die kleineren von euch, die sogenannten "Fußhupen" zu achten. Man guckt ja beim Laufen nicht ständig nach unten.

Und die von euch mit dem großen Bewegungsdrang, die so dolle an der Leine gezogen haben, haben zusätzlich noch Ärger bekommen, weil Frauchens Glühwein in der anderen Hand dadurch verschüttet wurde.

Da wurde gemeckert und geschimpft.

Aber wenn einer von euch mit seinen schlammigen Pfoten fremde Menschen angesprungen hat, gab es für die mit Dreck besprenkelten Personen noch nicht mal eine Entschuldigung eurer Besitzer.

Ihr armen Vierbeiner. Ich hätte euch einen kuscheligen Abend im Körbchen vor der Heizung gegönnt.

Nun zu euch, liebe Kinder. Ich hoffe, dass ihr euch nicht erkältet habt nachdem die Erwachsenen euch gestern erlaubt haben in der Kälte und im Nieselregen nur in Pullover und ohne Jacke draußen rum zu rennen. Da hätte ich eigentlich auf ein wenig Menschenverstand eurer Eltern gehofft.

Auch die weinenden Kinder, die im Vorfeld fröhlich meterweit in dunkle Ecken vor laufen durften, haben hoffentlich alle ihre Eltern wieder gefunden. Meistens macht es Sinn, wenn 4 Jährige nach Einbruch der Dämmerung an der Hand ihrer Eltern bzw. in der unmittelbarern Nähe bleiben. Auch wenn es heißt, daß die Erwachsenen dann mal nicht auf ihr Handy gucken können.

Ich hoffe, dass die meisten von euch Kindern die Lichtinstallationen gemeinsam mit ihren Eltern genießen und bestaunen konnten.

Nun zu dir, liebe Umwelt. Seit Monaten bist du auch "Greta Thunberg" bedingt in aller Munde. Es wird überlegt und diskutiert wie man dich erhalten kann. Weniger Autos, lieber öffentliche Verkehrsmittel und und und.

Doch die Menschen schaffen es ja nicht mal im Kleinen dich zu schonen und zu schützen. Überall im Grugapark gibt es Schilder, dass man den Rasen nicht betreten soll bzw. hinter die Absperrungen gehen soll. Doch einige Besucher halten sich nicht daran. Da wird sogar der Kinderwagen noch mit geschlört und gemeckert, wenn die Räder auf der matschigen Wiese stecken bleiben. Doch woran liegt es? Ist euch das einfach egal oder könnt ihr nicht lesen?

Meine letzten Zeilen richte ich an die Menschen, die meinen, dass sie lustig sind. An einer Stelle im Park kann man an zwei Tafeln mit Licht malen. Also Taschenlampe (am Handy) an, an die Tafel halten und los geht es. In den Zeiten von Corona gibt es natürlich unter der Bevölkerung viel Angst und auch Panik. Sorry, aber da verstehe ich nicht warum sich erwachsene Menschen kaputt lachen und es spaßig finden dort Corona an die Tafel zu schreiben. Ob ihr es auch noch so lustig findet, wenn ihr infiziert seid und in Quarantäne kommt? Ich denke nicht. Aber dann habt ihr ja viel Zeit und könnt euch meine Berichte durchlesen.

So, dass war jetzt mal mein Bericht über das Parkleuchten, der sich nicht nur mit der schönen Lichtkunst beschäftigt hat. Um aber nicht negativ zu enden, könnt ihr euch nun noch ein paar schöne Bilder ansehen.

Denn das Parkleuchten ist ein tolles Event, was man unbedingt besucht haben sollte.