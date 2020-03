Paul Panzer ist mit seinem neuen Live-Programm „Midlife Crisis ... willkommen auf der dunklen Seite“ am 4. April zu Gast in der Essener Grugahalle. Dass das Leben kein Ponyhof ist, ist allgemein bekannt. Doch was die „goldene Mitte“ für uns alle bereithält, damit konnte selbst Paul Panzer nicht rechnen. Denn sind die Kinder erst erwachsen und die Frau auf Weltreise, heißt's auch für Paul: Kleiner Mann was nun? Ob er erkennt, worauf es ankommt, sich seinen Zweifeln ergibt oder doch lieber noch mal komplett durchstartet, erleben die Zuschauer live mit.

Das Publikum begleitet den Comedian Paul Panzer auf einer emotionalen Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das jeder Mann und jede Frau einmal muss, vielleicht ja gar zusammen!? Zum Glück ist Panzer ja ein messerscharfer Analytiker und weiß, wie er mit den vielen plötzlichen Ideen umgehen und die ganzen Klischees einordnen soll. Tickets für die Veranstaltung in Essen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

