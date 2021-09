KUULT , die geilste Band der Welt , aus Essen aus dem Pott , gibt ein Konzert im Deutschlandhaus , der Lindengalerie in der POP ART Galerie S-ART.

POP MUSIK trifft POP-ART aus dem Pott für den Pott .

Konzert der Band Kuult mit Vernissage vom Künstler Sharyar Azhdari

Das Event POP MUSIK Band KUULT und Vernissage vom POP-ART Künstler Sharyar Azhdari findet in der Lindengalerie im Deutschlandhaus statt .

Hier gelten die 3 G Regeln, damit wir auch in dieser nicht einfachen Zeit sicher durch den Anend kommen.

3G-Regeln: genesen, geimpft oder getestet (Test nicht älter als 48 Stunden, Testzentrum)

Feste Stehtische mit entsprechendem Abstand. Am Tisch ist keine Maskenpflicht.

