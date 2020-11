Bunte Zechen, Schrille Helden , bezaubernde Figuren aus vergangenen Tagen und vieles mehr , womit S-ART aktuell das Ruhrgebiet mit ansprechender , lebendiger Altags-Kunst, überrollt.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Instagram



hochgeladen von Sharyar Azhdari

Ob es in Essen im Deutschlandhaus am Hirschlandplatz auf über 600 qm , die übergroßen farbgewaltigen Zechen-Bilder sind , in Mülheim an der Ruhr im RRZ , die Grandiose Galerie auf über 800 qm mit imposanten Eyecatchern oder an etlichen weiteren Orten in NRW, ist es immer das Besondere, was S-ART ausmacht und Jung und alt gleichermaßen fasziniert.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Es sind die Kunden, die mir schmeicheln und mich beflügeln. Es ist mir schon echt unangenehm von den Kunden vermehrt zu hören, das Sie werke von namhaften Künstlern ab oder umhängen um sich an meinen freundlichen, inspirierenden Eyecatchern zu erfreuen.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Sprachlos stehe ich in den Galerien und höre wie Werke von Hundertwasser , Rizzi und wie Sie alle heißen mögen, um oder abgehängt werden, um Platz für meine Arbeiten zu schaffen.

Am liebsten würde ich immer frage, ob Sie das ernst meinen oder ob hier eine

versteckte Kamera ist ;)...

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Gerne biete ich immer an, als Architekten-Paar (S-ART-Architekten) direkt neue Räumlichkeiten zu planen und warte ehrlich gesagt, bis der erste endlich ja sagt ;).

Entworfen habe ich schon einiges. Die Schwimmbäder Hallenbad Leer , Familienbad Vogelsang oder Familienbad in Bergkamen habe ich im Büro Krieger maßgeblich mit entworfen.

Ein Einfamilienhaus durfte ich noch ;) nicht bauen. übrigens wer hier helfen will oder kann , wir suchen in Essen und Umgebung ein Grundstück ab 2000 qm um als Architektenpaar unser Traumhaus selbst zu planen und zu bauen.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Ob es der Siebdruck von Warhol, der Digitaldruck von Richter , Graffiti im Stancil-Stil von Banksy oder das Lebendige , spontane Auftragen der Acrylfarben von Pollock ist , das meine Bilder zum dem machen was Sie sind oder die Tatsache , das ich als Architekt gerne immer neue Grenzen auslote und mich nicht an bestehende Grenzen gebunden fühle , kann ich garnicht sagen.

Ich denke es ist die Mischung der Techniken, und das Grenzüberschreitende, das meine Bilder Auszeichnet und zu unverkennbaren Einzelstücken macht.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Die Anfänglichen Skeptiker, die meinen Erfolg nicht wirklich greifen konnten und mit Bemerkungen , wie , „nur Schablonen „ , oder „nur Drucke“, sich meine Arbeiten für sich greifbar machen wollten, sind mittlerweile zu meinen treuesten und besten Kunden geworden.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Ich denke , es ist auch das große Variantenreichtum , dass Sie mittlerweile in meinen Arbeiten erkannt haben.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

So bin ich über Illustrationen für meine zahlreichen unternähmertätigkeuten, etlichen Collagen im Studium und diversen Eycetchern in den Architekturwettbewerben und dem Drang immer neues auszuprobieren und zu experimentieren, zu meinem heutigen unverkennbaren Mischtechnik gekommen , mit der ich gerne verzaubern und bezaubern möchte .

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Die Eröffnung der Galerie in Mülheim war einer der Highlights im letzten Monat.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Die Ausfahrt von Omero mit einer Arbeit von mir , der über 6000 Euro für die Tafeln in Essen einbrachte , hat mich mega gefreut.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

hochgeladen von Sharyar Azhdari

TOP MAGAZIN RUHR

Jedoch , das Schönste war mir dieses Jahr passieren konnte, war die Zusammenarbeit Mit Burgwächter zu Ihrem 100 Jährigen.



Hier ein Auszug aus der Seite von Burgwächter . https://www.burg.biz/charity/

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Zum 100. Geburtstag haben wir aus Sicherheitsprodukten sehenswerte Kunst geschaffen.

Der Hammer ist bei den großen Charity-Auktionen zum 100. Firmengeburtstag von

BURG-WÄCHTER gefallen. Exakt am Abend des Gründungstages wurden vier Produkt-Unikate des Essener Künstlers Sharyar Azhdari für insgesamt 8.437,24 Euro versteigert. BURG-WÄCHTER rundet die Spendensumme auf 10.000 Euro auf.

116 Gebote, mehr als 5.000 Besucher auf den Auktionsseiten und am Ende glatte 10.000 Euro für den guten Zweck: Die Charity-Auktionen zum 100. Firmenjubiläum von BURG-WÄCHTER waren ein voller Erfolg. Die vier von Sharyar Azhdari (Künstlername S-ART) zu Kunstwerken umgestalteten Produkte des Sicherheitsspezialisten fanden bei der zehntägigen eBay-Auktion Dutzende Fans. Am Ende kamen exakt 8.437,24 Euro für die vier Unikate zusammen. Diese Summe rundet BURG-WÄCHTER auf den glatten Betrag von 10.000 Euro auf. Das Geld fließt an die Hilfsorganisation Vishwa Jyoti in Indien, die sich für bedürftige Kinder und Familien einsetzt, die besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen sind.

Ein stolzer Betrag zum 100. Geburtstag und eine große Ehre für mich an diesem Projekt mitgearbeitet zu haben.

hochgeladen von Sharyar Azhdari

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Sharyar Azhdari