hochgeladen von Sharyar Azhdari

Krasse Bilder , geile Tische , bunte Jacken und ausgefallene Figuren mit innovativer Architektur im Deutschlandhaus in der Lindengalerie.

das Team von S-ART bietet einiges zu sehen und hofft bald auch wieder die Galerien öffnen zu können.

Ziele verfolgen , selbst anpacken und Träume wahr werden lassen .

Mit Bildern Menschen abholen, Sie begeistern und auf eine Reise mitnehmen .

Illustrationen, Collagen, besprühte und bemalte Grafiken und der Drang , Dinge auszuloten und zu experimentieren ist das, was meine Arbeiten ausmacht.

„Ob es der Siebdruck von Warhol, der Digitaldruck von Richter , Graffiti im Stancil-Stil von Banksy oder das Lebendige , spontane Auftragen der Acrylfarben von Pollock ist , das meine Bilder zum dem machen was Sie sind oder die Tatsache , das ich als Architekt gerne immer neue Grenzen auslote und mich nicht an bestehende Grenzen gebunden fühle , kann ich garnicht sagen.

Ich denke es ist die Mischung der Techniken, und das Grenzüberschreitende, das meine Bilder Auszeichnet und zu unverkennbaren Einzelstücken macht.

Mein doch längeres 16 Jähriges Studium ;) , die Arbeit an den Zahlreichen Architektur-Wettbewerben und das stetige Verlangen, die Leidenschaft, immer neue Eyecatcher zu erstellen, haben mich zu den zahlreichen Galerien und über 12 Ausstellungsorten gebracht. Illustrationen, Collagen, besprühte und bemalte Grafiken und der Drang , Dinge auszuloten und zu experimentieren ist das, was meine Arbeiten ausmacht.

“

Sharyar Azhdari