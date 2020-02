Die Grugahalle ist ein Wahrzeichen der Stadt Essen, das durch seine markante Optik und rund 5.000 Quadratmeter Fläche besticht. Hier findet am Samstag, 7. März, die wohl größte Hallengaudi Essens statt. Der Einlass beginnt um 15 Uhr, gefeiert wird ab 16 bis ca. 0 Uhr.

Die achtstündige Partysause wird begleitet von dem Moderatoren-Duo Lorenz Büffel und DJ Christian Schall, die den ganzen Abend zwischen den Auftritten der über zehn Live-Acts für Stimmung sorgen werden. Ihren Auftritt geplant haben an diesem Abend Mia Julia, Lorenz Büffel, Oli P., Ikke Hüftgold, Michael Wendler, Pietro Lombardi, Isi Glück, Almklausi, Carolina, Frank Lukas, Jenice, Frenzy Blitz, Norman Langen, Sabbotage, Neon und Noel Terhorst.

Tickets ab 19,90 Euro gibt es unter www.essener-hallengaudi.de. Im VIP-Bereich genießen die Besucher vom VIP-Balkon aus eine gute Aussicht auf die Bühne und können in entspannter Atmosphäre feiern. Die VIP-Tickets gibt es zum Preis von 144 Euro plus Gebühren inklusive Speisen und Getränken.