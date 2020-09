Der 60. Hochzeitstag ist der Jahrestag, den die stärksten und glücklichsten Paare feiern. Ein Diamant ist ein luxuriöser und starker Stein, der ein Symbol für eine starke Vereinigung ist.

An diesem Tag versammelt sich die ganze Familie, um dem Mann und der Frau zu gratulieren, die seit 60 Jahren Hand in Hand durch das Leben gehen.

Normalerweise schreiben die Jungvermählten an diesem Tag einen Brief an den zukünftigen Nachkommen, in dem sie darüber sprechen, wie sie es geschafft haben, die Stärke der Gefühle aufrechtzuerhalten und eine so starke Vereinigung zu schaffen. Verwandte wiederum geben wunderbare Wünsche und Geschenke.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für berührende Wünsche zur diamantenen Hochzeit.



• 60 Jahre arbeiten und streben, 60 Jahre gemeinsam erleben. 60 Jahre habt Ihr zusammen gemeistert, darüber sind wir sehr begeistert. Nicht jeder 60 Jahre schaffen mag, alles Gute zu Eurem 60. Hochzeitstag! – unbekannter Verfasser

• Schön ist’s, wenn zwei Sterne nah sich stehn am Firmament,

Schön, wenn zweier Rosen Röte ineinander brennt.

Doch in Wahrheit! immer ist’s am schönsten anzusehn:

Wie zwei, so sich lieben, selig beieinander stehn.– Justinus Kerner

• Ein Sprichwort sagt: einen Menschen zu lieben heißt, einwilligen mit ihm alt zu werden. Und das habt ihr bisher fantastisch hinbekommen. Die allerbesten Glückwünsche zu Eurem 60. Hochzeitstag sowie alles Liebe und Gute für die weiteren Ehejahre. – unbekannter Verfasser

• 60 Jahre sind nun vergangen, seid Ihr die Ehe angefangen. 60 Jahre – eine glückliche Zeit, doch auch markiert mit Kummer und Leid. Zu 60 Jahren Traumpaar gratulieren wir und feiern mit Euch heute gemeinsam hier. – unbekannter Verfasser

• Wenn zwei Leute sich lieben, bleiben sie jung füreinander. – PAUL ERNST

• Unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt. – 1. Johannesbrief 3,18

• 60 Jahre habt Ihr schon geschafft, bei Niederlagen immer wieder aufgerafft. An schönen Tagen konntet Ihr Euer Glück teilen, nun möchte ich mich aber beeilen! Denn ich mag mich nicht länger genieren und Euch zur Diamantenen Hochzeit gratulieren! – unbekannter Verfasser

• Ich bin mir meiner Seele

In deiner nur bewußt,

Mein Herz kann nimmer ruhen,

Als nur in deiner Brust!

Mein Herz kann nimmer schlagen

Als nur für dich allein.

Ich bin so ganz dein eigen,

So ganz auf immer dein.– Theodor Storm

• Ein Hoch auf das Jubelpaar und die herzlichsten Glückwünsche zur diamantenen Hochzeit! Mögen Euch noch viele gemeinsame, glückliche und gesunde Jahre beschieden sein. Dies wünschen wir Euch von ganzem Herzen. – unbekannter Verfasser

• Wie Diamanten, schön und fein, soll dieses Jubiläum sein! Schon 60 Jahre sind vergangen, als ihr den großen Schritt begangen! So möge eure Liebe nun das Selbe weitere Jahre tun! – unbekannter Verfasser