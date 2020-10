RUHRGEBIET

ESSEN

Museum FOLKWANG Essen



K E I T H HARING

... 2020

Einfach wieder back to the 70ties and 80ties´

....

link zur Ausstellung, zum Museum..., noch bis zum 29.11.20

Bereits seit Ende AUGUST 2020 ist im Essener´ Museum Folkwang

der POP-ART-Künstler



Keith Haring

zu sehen...

ich glaube, um die 200 Exponate hat man für diese Ausstellung zusammen getragen.

green wall...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Anfang Oktober hatte ich zusammen mit einer Freundin mal´ die Gelegenheit, trotz CORONA und unter entsprechenden Bedingungen, mir diese Ausstellung anzuschauen.

Natürlich kann man seine, wie ich meine,

"alltagstaugliche Straßenkunst" der siebziger und vor allem achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht mit Künstlern anderer längst vergangener Epochen vergleichen, auch nicht mit Romantikern, Impressionisten oder den sogenannten Expressionisten.

Will man vielleicht auch nicht, muss man auch nicht!

Dennoch kann man seine Bilder, Figuren, Wandbemalungen... als expressiv bezeichnen, einfach eindrucks- und ausdrucksvoll, einprägend und eben "ANDERS" als alles, bis bis dato für die meisten unter Kunst verstanden wurde.

Politisch, gesellschaftskritisch...

sowas ist und war in der (malenden) KUNST-Szene nicht unbedingt neu;

Auch nicht die Tatsache, dass Haring homosexuell war und sein Lebensstil vielleicht schon für „Aufregung“ sorgte zu Lebzeiten…!?!

...nun, ich kann verstehen, beim Anblick dieses Werkes, dass Manche sagen, nneee neee, DAS kann ich auch so hin krikkeln´das sei no art! ? ! :-)))

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Die Art und Weise der Präsentation aber schon, ebenso seine Art, mit Mitmenschen umzugehen, vermute ich, wenn ich mir alte, auch in der Ausstellung gezeigte Interviews anschaue. Alles war in seinen Werken dabei: ob Geburt, Tod, Liebe, Sexualität oder Krieg.

Ein Gegenwartskünstler, ein Live-Performer, ein (NEU-) Erfinder´… ein Mensch.

Ich gebe gerne zu, seinerzeit mich nicht wirklich mit ihm oder KUNST allgemein besonders stark schon beschäftigt zu haben, doch einige seiner Zeichnungen kannte man natürlich. Harings´ Kunst konnte man damals schon überall „kriegen“ und kannte auch so Einiges.

Die MUSIK aus dieser Zeit war so eher meins, …

Dennoch war es ein wunderbar interessanter und inspirierender Spaziergang durch das schöne Museum Folkwang an der Alfredstraße.

Die neue Adresse dort lautet offiziell Museumsplatz, aber macht ja nichts… ich finde diesen tollen Ort auch ohne Adresse, klar!

Gut besucht, ja, war es da noch, nicht zu voll, aber eben auch nicht gähnende Leere. Menschen sehnen sich danach, etwas zu unternehmen, zu schauen, zu lernen, zu machen, sich zu unterhalten und Vieles mehr.

Und nun? Wieder Lockdown!

War zwar abzusehen, aber vielleicht hatten wir die Hoffnung, es würde auch einfach alles wieder ein wenig entspannter …

Museum FOLKWANG in Essen, Oktober 2020@ana

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Das



MUSEUM Folkwang

muss erst einmal wieder schließen, und diese schöne Ausstellung kann man nun vermutlich doch nicht mehr bewundern…schade, sehr, sehr schade …

Was mir aber bleibt, sind Erinnerungen…

an einen schönen Tag

und an einen eigenwilligen jungen Künstler,

der viel zu früh die Erde hat wieder verlassen müssen!

Gruß aus Essen

und "HAPPY HELLOWEEN"

und schönen Reformationstag,

sofern man all´das noch "schön finden" und genießen kann...!?!

LEIDER...

...kann man HEUTE und morgen auch KEINERLEI Karten mehr bekommen, ausverkauft! BLEIBT GESUND, und hoffen wir das BESTE!

TEXT+Fotos

AAT, Oktober 2020