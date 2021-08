Orgelmusik von Nicolaus Bruhns über Bach-Vivaldi bis zu Franz Liszt präsentiert die diesjährige „Sommerabendmusik“ am Sonntag, 22. August um 19.30 Uhr in der Schinkel-Kirche St. Peter am Rande der Kettwiger Altstadt.

Mit Werken aus vier europäischen Ländern und drei Epochen wird die Klangwelt der Klais-Orgel von 1982 mit ihrem historischen Weidtman-Positiv von 1754 erlebbar. Wolfgang Kläsener, künstlerischer Leiter des Kettwiger Bach-Ensembles, musiziert. Er kennt das Instrument seit seinem Entstehen.

Der Eintritt zu diesem sommerlichen Abend ist frei. Ab 19 Uhr gibt es bei gutem Wetter und niedriger Inzidenz ein erfrischendes Glas Sekt vor der St. Peter-Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, doch die Besucher müssen getestet, genesen oder geimpft sein und am Eingang ihre Kontaktdaten angeben.