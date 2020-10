Nach dem verregneten Tag der Deutschen Einheit nutzten zahlreiche Besucher den trockenen Abend, um auf der WAZ-Route die Lichtkunst, Musik und Videomappings des fünften Essen Light Festivals zu entdecken. Zwischen Willy-Brandt-Platz und dem Funke Medienturm illuminieren Künstler aus Deutschland, Österreich, Frankreich, der Niederlande und Israel an 12 Installationen die Innenstadt. Noch bis zum 11. Oktober zwischen Einbruch der Dunkelheit und 22 Uhr können sich Besucher vom Zusammenspiel aus Licht und Musik verzaubern lassen, die Geschichten der Videomappings in sich aufnehmen oder aktiv die Kunstwerke mitgestalten.

Es empfiehlt sich, früh zu starten, denn zwei Stunden sollte man locker für den Spaziergang einplanen, um die kreativen Lichtkonzepte in ihrer ganzen Vielfalt betrachten zu können.

Das Konzept der Installationen an großzügig angelegten Plätzen ist sicher pandemietauglich ausgelegt, jedoch lassen die mystische Musik und meditative Stimmung an den Engpässen Lindenalle (BREATHE), Zweiter Hagen (AUTOMATICX) und Kastanienhöfe (Luminos in Love) den Alltag mit Corona schnell vergessen und pulversieren für die Momente des Verweilens alle Abstandsgebote und deren Einhaltung. An der frischen Luft stört dies aber kaum einen.