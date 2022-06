Sommer, Sonne , Sonnenschein: Passend zum kalendarischen Sommer, der offiziell am heutigen Dienstag um 11.13 Uhr beginnt, präsentiert sich der Tag mit viel Sonnenschein. Und schon morgen klettern die Temperaturen auf schlappe 30 Grad. Zeit für Freizeit und Kultur.

Also, ab ins kühle Nass, um sich zu erfrischen oder auch im Grünen Kultur zu genießen, denn der Gruga Park Essen lädt am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr zu einem Kinderkonzert unter dem Slogan "Klassik Superhits" mit KiKa TV-Moderator Juri Tetzlaff. Die Gäste erwarten weltberühmte Hits der Klassik mit einer Star-Geigerin im Grugapark Essen. Unter der Leitung der preisgekrönten Violinistin Chouchane Siranossian aus Frankreich präsentiert das Folkwang Kammerorchester Essen Highlights der Barockmusik. Dabei machen das junge Ensemble und KiKA-Moderator Juri Tetzlaff aus dem Open Air Event im Musikpavillon des Grugapark ein lustiges und lehrreiches Konzerterlebnis für Kinder im Kita- und Grundschulalter und die ganze Familie mit interessanten Hintergründen, lustigen Mitmach-Momenten und schöner Musik! Eine magische Reise in den Zauberklang des Barocks!

Freier Parkeintritt am Konzerttag mit dem Konzertticket!

Unterstützt durch die Wohnbau eG und das Mehrgenerationenhaus Essen gibt es die TICKETS für fünf Euro/Erwachsener und drei Euro/Kinder (bis 18 Jahre) inklusive Parkeintritt beim Folkwang Kammerorchester Essen unter Tel. 0201/23 00 34 sowie 45 Minuten vor Konzertbeginn an der Konzertkasse am Musikpavillon im Grugapark Essen.