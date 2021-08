In diesem Jahr findet erneut das Open Air „trallafitti – Kultur unter freiem Himmel“ vor der Weststadthalle statt. Unter dem Motto Umsonst & Draußen gibt es ein abwechslungsreiches Programm: Live Musik von Jazz bis Metal, Poetry Slams und Lesebühnen sowie Sportveranstaltungen zum gemeinsamen auspowern.

Kostenlose Tickets für alle Veranstaltungen können vorab hier gebucht werden: bit.ly/trallafittiwsh .

Alle Informationen zu Hygiene- und Zutrittsregelungen sowie alle weiteren Veranstaltungen des trallafitti Open Air sind unter weststadthalle.de zu finden.

Hi Spencer! + Support: The Honeyclub

Mittwoch, 25. August

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: kostenlos

Eine Indie-Punk-Band ergreift die Flucht nach innen und beweist sich 2020 als gereifte Einheit.

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Nicht raus, aber weiter“ und der dazugehörigen Tour, mit ausverkauften Konzerten in ganz Deutschland, legen die fünf Osnabrücker jetzt nach. Mit neuer Single und neuer Booking-Agentur zuendstoff booking (Milliarden, Adam Angst, Montreal, ClickClickDecker) nehmen Hi! Spencer den Rückenwind des letzten Jahres auf und entwickeln sich als Band weiter.

Circus Rhapsody + Support: Threepwood ‘n Strings

Donnerstag, 26. August

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: kostenlos

Bei der Berliner FolkPunkband Circus Rhapsodykommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Neben einem Repertoire von wildem 50er-Jahre-Rock'n'Roll über Ska bis Melodicpunk erwartet uns ein jonglierender Schlagzeuger, eine kletternde Geigerin und jede Menge gratis Zuckerwatte für die nötige Tanzenergie.

ACOUSTICS ESSEN: WYVERN LINGO – KICKER DIBS – MULAY

Freitag, 27. August

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: kostenlos

Musik in akustischer Darbietung, ohne Effekthascherei ist direkter, unmittelbarer. Acoustics macht die leisen Töne zum Konzept und baut gleich ein ganzes Format daraus: Zur besten Vorabendzeit wird das Liedermachertum in all seinen Facetten bei entspannter Open-Air-Atmosphäre akustisch zelebriert.

WESTSTADTHOUSE

Samstag, 28. August

Einlass/Beginn: 15 Uhr

Eintritt: kostenlos

Die Dj-Sessions beim trallafitti-Open Air laden samstags bei schönstem Wetter dazu ein, gemeinsam durch den Nachmittag zu tanzen. Für WESTSTADTHOUSE fährt LAUTE WIESE ein Line-Up auf, das feinste House-Musik präsentiert.

STRONG NATION™ • das musikbasierte HIIT-Workout

Sonntag, 29. August

Einlass: 11 Uhr

Beginn: 11.30 Uhr

Eintritt: kostenlos

Strong Nation™ ist ein musikbasiertes, hochintensives Trainingsprogramm (HIIT-Workout), das Bodyweight-Übungen, Krafttraining, Cardio plyometrische Übungen kombiniert. Jedes Workout beginnt mit einem kurzen Warm-up und endet mit einem Cooldown. Dazwischen wird in vier Kernphasen (Quadranten) trainiert: Ignite, Fire Up, Push your Limits und Floorplay.

Ein richtig effektives Ganzkörpertraining also, bei dem man sich eine Stunde lang vollkommen auspowern kann! Bitte eine eigene Sportmatte oder ein Handtuch mitbringen.

ZUMBA • Tanz dich fit!

Sonntag, 29. August

Einlass: 12.30 Uhr

Beginn: 13 Uhr

Eintritt: kostenlos

Ein einstündiges schweißtreibendes Tanz-Workout bei schönem Wetter unter freiem Himmel.

Der Mix aus Tanz- und Intervalltraining macht nicht nur Spaß, sondern bietet auch die Möglichkeit, ordentlich auszupowern.

WESTSTADTSTORY

Sonntag, 29. August 2021

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Eintritt: kostenlos

Poetry Slam, das ist der ultimative Wortsport, bei dem alles erlaubt ist, was mit Sprache möglich ist. In einem Wettbewerb, bei dem das Publikum die Jury ist, schicken die Weststadtstory unvergleichliche Künstler gegeneinander in die Arenen. Alles, wirklich alles, was jemals mit Worten gemacht wurde, stellt sich der Gunst des Publikums. Das gerappte Kochrezept tritt gegen die tiefe klassische Lyrik an, die kritische Satire gegen die lollige Witzesammlung, das eine unvorstellbare, gegen das andere noch nie gehörte.