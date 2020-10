Oder:

Den MOMENT einfach (er-) LEBEN!

Buch von

„Manchmal ist es federleicht"

Von kleinen und großen Abschieden….

Von kleinen und großen Abschieden….

Es ist schon einige Wochen, nein, sogar schon Monate her, da machte ich mir zusammen mit einer Bekannten Gedanken zum Thema „Älter werden“, so ganz allgemein. Auch ging es um das Rentenalter, also den Eintritt in die Rente und auch um das Thema TOD.

Anlass waren diverse Todesfälle im Bekanntenkreis,

und ja, klar, vielleicht auch ein wenig das Thema CORONA!

Wo ist es momentan nicht präsent, dieses THEMA....!?!

Auch, wenn ich nicht von Kurzarbeit, Langeweile oder gar Jobverlust betroffen war oder bin, so hatte ich aufgrund eines etwas veränderten Freizeitverhalten ein wenig mehr Zeit für solche Gespräche, am Telefon zum Beispiel oder auf GANZ viel Abstand draußen, während diverser Spaziergänge… und auch mehr Gelegenheiten, Ruhe und Muße, zum LESEN!

Je älter wir alle werden, desto mehr Abschiede müssen wir im Leben miterleben, begleiten, durchlaufen… oder beobachten.

Manchmal kleinere, aber eben auch größere…

KANN man ABSCHIED nehmen LERNEN?

2016/2017 stellte sich auch

Christine Westermann

vermutlich diese Frage und brachte dieses Buch auf den Markt, erschienen im „KiWi“ Verlag (Kiepenheuer & Witsch) und erzählt hier anschaulich, dass das Thema ABSCHIEDE generell für Viele irgendwie hauptsächlich zunächst einmal angstbesetzt ist.

Nun hatte ich dieses Werk von Westermann zu Beginn dieser CORONA-Pandemie gelesen, und stellte fest, dass eben diese nun neue, MODERNE Angst vor diesem weltweit wütenden Virus, noch dazu kommen würde. Also, noch zusätzlich, zu diesen im Buch beschriebenen Abschieden, Veränderungen, Ängsten …

Was passiert mit uns, wenn wir älter werden?

Was mit dem Körper, dem geist, der Seele… und wie wirken sich diese Alterungsprozesse wirklich auf unsere Gedanken, und vielleicht auch auf unser (Unter-) Bewusstsein aus und somit letztendlich auf unser Handeln!?

Was bedeutet es, schon früh einen Elternteil zu verlieren, die Schule zu beenden, einen Job, wie ist es, wenn Freundschaften enden oder ein Partner einen verlässt?

Was und wie ist es in „RENTE“ zu gehen… oder geschickt zu werden?!?

Dieses kleine, zügig zu lesende Buch, hat mich einerseits „mittel-gut“ unterhalten und auch stellenweise richtig nachdenklich gemacht, mich fast schon bewegt, besonders, als Frau Westermann zum Schluss noch Hermann Hesse zitiert, Stufen…

Literarisch nutzt die Autorin stellenweise ganz gekonnt die deutsche Sprache; man merkt ihr in ihren Büchern ihre journalistischen und Moderatoren-Tätigkeiten an. Das Kapitel zu den Glaubenssätzen, den Mustern… gefiel mir gut…

WAS denke ich, was andere denken, dass ich denke… und umgekehrt …

kann man Abschiednehmen lernen???

Den Moment (er-) leben, wird mit zunehmenden Alter immer wichtiger, ja, das las ich nicht nur hier, in Christine Westermanns´ Buch.

Und, ist das Leben, das eigene, vorbei, wenn Andere es bestimmen, oder kann ich Selbst es bestimmen und was, wenn es einfach zu viele, tiefe, andere einschneidende Abschiede sind, die einem Menschen im Laufe seines eigenen Lebens widerfahren?!

Westermann erzählt hier mit ihrem so ganz eigenen, charmanten Witz, wie sie es irgendwie geschafft hat, die Veränderungen in diesen Lebensjahren, diese kleinen und größeren Abschiede zu meistern.

Sie, 1948 geboren, gibt dabei nur ganz dezent einen kleinen Wink mit einem nur kleinen Zaunpfahl, wie man eben selbst es alles gelassener angehen und betrachten könne, könnte…

Im Großen und Ganzen hat mir dieses knapp über 180 Seiten Büchlein gut gefallen, habe es also nicht bereut, es mal´ ausgewählt zu haben, zumal ich Frau Westermann immer sehr mochte und geschätzt habe. Also, ich schätze sie noch immer.

Vom Hocker gerissen hatte mich ihr Buch aber leider nicht, dachte ich zunächst, wie auch andere bisher gelesene Westermann-Bücher eher durchschnittlich gut auf mich wirkten.

Die letzten Seiten ihres hier zitierten Buches haben mich dann doch noch tief beeindruckt.

Erst als ich einige Zeilen, die ich mir wohlwissend zuvor angestrichen hatte, noch einmal laut vorgelesen hatte, bemerkte ich deren ehrliche Wahrheit, deren Sinn…

Mehr oder weniger mutig,

sich seine eigenen Abschiede im Leben einfach mal´ genauer anzusehen.

Danke, Frau Westermann,

doch noch die Kurve gekriegt, zuletzt, mit wunderbaren Worten, zum Verlust des Vaters, und mit den Worten eines unserer ganz, ganz großen Dichter, Hermann Hesse.

Ein gar nicht mal´ so übler´ literarischer Zeitvertreib!

:-)

hier der link zur wiki´STUFEN von Hesse

Wünsche Ihnen und allen anderen Menschen Abschiede, mit denen man wachsen kann….

wen es interessiert:

hier der link zur offiziellen Seite der Autorin....

Frühling Sommer Herbst ...2020

:-) Bleibt gesund!