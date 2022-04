Das Folkwang Museum zeigt mit "We Want You! - Von den Anfängen des Plakats bis heute" die umfangreichste Ausstellung zum Thema Plakat, die bisher im Folkwang zu sehen war. Neben der stilistischen Entwicklung des Plakats werden auch zeittypische Werbeträger von der Litfaßsäule und Großfläche bis zur Videostele im Original gezeigt. Zudem wird noch ein Blick in die Zukunft gewagt. Diese Verbindung zwischen Plakat und seiner Präsentation und Wahrnehmung wurde bisher nur selten im Museum gezeigt.



Über 300 Plakate in 10 Räumen, chronologisch gehängt: das ist eine Zeitreise, auf die sich die Besucher/innen beim Flanieren durch die Ausstellung begeben. 200 Jahre Plakatgeschichte vom "wilden Kleben" der frühen Anschlagzettel, Illustrationen und Karikaturen im 18. Jahrhundert, vorbei an der Litfaßsäule ab 1855, die das wilde Plakatieren in geordnete Bahnen lenken sollte, gibt es Plakate in Hülle und Fülle und in verschiedensten Stilrichtungen aus unterschiedlichen Epochen.

Nicht zu übersehen, dass neue Elemente wie die Neonreklame ab Mitte der 1920er Jahre die Plakatpräsentation beeinflusste und das Stadtbild veränderte. Ab den 1950er Jahren kam die Großfläche hinzu und seit Ende der 1980er Jahre sehen wir uns großen, hinterleuchteten Flächen im Stadtraum gegenüber.

Seit Einzug der Digitalisierung ab den 1990ern verändern sich auch Werbeflächen. Sie werden neben Werbezwecken auch zur Unterhaltung oder als kommunale Informationssysteme genutzt. Die Digitalisierung lässt auch spielerische Überraschungen zu. In einem Raum können mit Hilfe der Artivive-App auf dem eigenen Smartphone 12 Plakate animiert, d.h. in bewegte Bilder verwandelt werden. Ein Blick in die Zukunft bietet der Prototyp einer Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr. Hier werden Werbung, Information, gefilterte Luft und Dachbegrünung in einem Stadtmöbel zusammengeführt. Gegenüber hängt die Vergangenheit, eine Serie von dekorativen Reiseplakaten aus der Jugendstilzeit.

Kiwi - Banane ...oder was ?!

Dieses Plakat zur Ausstellung "We Want You!" macht bestimmt aufmerksam und neugierig!

Dieses Plakat zur Ausstellung "We Want You!" macht bestimmt aufmerksam und neugierig! hochgeladen von Andrea Gruß-Wolters

Plakate wollen Aufmerksamkeit



We want you! - Wir wollen dich!

das ist die Ansage aller Plakate an uns. Sie wollen, dass wir etwas kaufen, uns für etwas interessieren, kurzum sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Neben der Ansage oder inhaltlichen Botschaft ist ein Plakat immer auch ein Kind seiner Zeit. Abhängig von Papierqualität und Drucktechnik ist die Zeit der Entstehung auch gut am Stil, am Bild und an der Schrifttype abzulesen. Der Gang durch die Ausstellung kann auch eine persönliche Zeitreise sein. Da werden Erinnerungen geweckt. Vielleicht hat man sich den Abdruck eines Jugendstilplakates von Henri de Toulouse-Lautrec als Souvenir aus Paris mitgebracht. Oder man erinnert sich an Kaffee Hag und Salamander Schuhe. Emil und die Detektive - ein Filmplakat, das auch für so manche Kindheitserinnerung sorgt. Der Marlboro-Mann ist vielen auch noch ein Begriff und die legendäre Afri-Cola-Werbung von Charles Wilp ist eine Plakat-Ikone ihrer Zeit. Einige solcher Plakat-Ikonen, die eine herausragende Stellung in der Geschichte des Plakats einnehmen und manchmal auch für einen Skandal sorgten, haben es in die Ausstellung geschafft. Zugleich sind aber auch viele, alltäglich anmutende Plakate zu sehen, die uns in ihrer Wirkung nicht weniger ansprechen und unterschwellig in unserem Gedächtnis bleiben.

Die Entwicklung der Plakate einerseits und andererseits wie Plakatwerbung im Wandel der Zeit an verschiedenen Orten praktiziert wurde, macht den Charme dieser spannenden Ausstellung aus.

Übrigens, das legendäre Plakat von James Montgomery "We Want You! For U.S. Army", das abgewandelt zum passenden Titelgeber dieser Ausstellung wurde, ist natürlich auch zu sehen.

Am Anfang der Ausstellung liegt ein Begleitheft kostenlos zur Mitnahme bereit, das die jeweiligen Raumthemen und Plakatwände erläutert.

Der umfangreiche Katalog zur Ausstellung ist in der Edition Folkwang/Steidl erschienen und im Museumsshop erhältlich.

Die Ausstellung läuft bis zum 28. August 2022

Weitere Infos zur Ausstellung, zum Programm und zum Besuch des Museums

unter www.museum-folkwang.de

Die Fotos entstanden bei der Vorpräsentation und sollen einen kleinen Einblick in diese umfangreiche Schau vermitteln.

Ich wünsche viel Vergnügen beim Anschauen.