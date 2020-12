... erst kürzlich neu erschienen (limitierte Auflage)

zur aktuellen LAGE...

AUTOREN/Innen schreiben während der Corona-Pandemie, im ersten lockdown...

"Wenn die Welt klein wird und bedrohlich"

Schreiben aus der CORONA-Isolation

(div.Autoren/Innen(Hrsg. Felix Woitkowski)

Vorstellung der Anthologie und einer der 30 Geschichten

findet Ihr bei ... youtube....

falls es interessiert...

Es ist Anfang 2020, in Asien geistert seit einigen Wochen schon ein Virus herum...

welches nach und nach auch alle anderen Kontinente erreichte...

Im Februar machen sich viele lustig, über dieses Virus, oder heißt es über den Virus...!?!

Erste Gespräche zum beispiel mit Arbeitskollegen sind noch ein wenig belustigend und irgendwie mag es keiner glauben und sieht weder sich Selbst in "irgendeiner Gefahr" noch die gesamte deutsche Wirtschaft, Gastronomie, noch sonstwas... doch Anfang März 2020...

kommen erste Zweifel auf...

Am Freitag, den 13. März 2020, erlebe ich einen wunderbaren (Lesungs-)Abend mit Freunden in Düsseldorf, den vorerst letzten, wie wir da alle schon vermuten... doch gingen wir davon aus, uns spätestens im Herbst oder Winter wieder zu solchen Events treffen zu können.

KUNST und Kultur, MUSIK und Lyrik und vieles mehr erlebend...

Doch... es blieb der bisher letzte gemeinsame Abend dieser Art...

kurz danach ging Deutschland in den ersten "lockdown";

Etwas, was ich, und vermutlich die meisten oder gar alle von uns "soooo" noch nie erlebt hatten .... Diese Abende mit vielen lieben Menschen vermisse ich bis heute sehr sehr schmerzlich...

...es ist FREITAG, der 13. März 2020....

Mit genau diesen Worten, mit genau diesem Datum eröffnet der Herausgeber dieser Anthologie alle diese wunderbaren kleinen stories zum ach-so-beherrschenden Thema des Jahres 2020...



Es ist Freitag, der 13. März 2020....

Die Welt ist klein geworden und wird noch viel kleiner werden, denn, sie ist bedrohlich.

... ja, diese Welt hat sich in nur wenigen Wochen und Monaten verändert, manches ist kleiner geworden, und doch möchte ich glauben, es kann "danach" nur umso größer, schöner, und besser werden.

Vielleicht.

Einfach nur rum´ sitzen und abwarten ist aber nicht drin´...

für uns alle nicht.

Das Leben geht weiter, irgendwie. Autoren und Autorinnen haben auch einfach „weiter-gemacht“… und viele neue Werke sind entstanden, vollendet worden und / oder es wurden neue Ideen entwickelt, diese auch an den „Mann, die Frau“ zu bringen, ja, eben und gerade auch in der Welt der Künste.

...spannende Anthologie...

Es wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir alle unseren geliebten Hobbies und Gewohnheiten „so richtig“ wieder nachgehen können, bis dahin aber… kann man LESEN!

Lesen, wie es anderen Menschen so ergangen ist in diesen ersten Tagen dieser deutschlandweiten CORONA-Pandemie, oder was uns allen sonst so eingefallen ist…

Dieses Buch jedenfalls ist nur eines von so vielen tollen neuen Ideen,

und ich bin glücklich,

dass man es mir geschenkt hat und ich darin schmökern kann…

Wenn die Welt klein wird, und vielleicht auch bedrohlich,

so ist sie doch die einzige Welt, die ich kenne, die ich liebe und in der ich weiter leben will.

Zufrieden, und mit all´ den geliebten Menschen und auch all´ den kreativen, musizierenden, malenden, Theater-spielenden und auch schreibenden Menschen … und überhaupt und soooo!

Wenn die Welt dann irgendwann wieder größer,

und weniger bedrohlich wird, dann…

sehen wir uns wieder :-)

........................................................

SPONTAN

TEXT + Fotos: AAT, Ende 2020

KOMMT´ alle gut ins NEUE JAHR! :-)