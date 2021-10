ESSENER Innenstadt

am Berliner PLATZ/Jakob-Funke-Platz

vor ein paar Tagen, in Essen...

im September...

war ich ganz spontan mal´ unten rund um den

BERLINER PLATZ/Limbecker Platz/Jakob-Funke-Platz

...diverse Termine, Erledigungen in der City´...

und... hatte noch mehr als ne´ halbe Stunde Zeit ...

bis, ja bis mein nächstes passendes "SAMMEL-TAXI" kommen sollte ...

ALSO...

hatte Glück...

innerhalb weniger Minuten tauchte zwischen diversen alltäglichen TAGES-Nachrichten

auch mal´wieder einer der

BÜRGERREPORTER*Innen-Schnappschüsse

auf...

eben auch meiner... hier...

mein erster an dieser Wand!

Zwar kein spektakuläres, schönes (geeigneteres Landschafts-) Foto...

aber dennoch...

mal´ ganz nice´, da was "Eigenes" sehen zu können, was viele andere Menschen auch sehen können... im Vorbeigehen/Fahren....

:-)

auch hier, an diesem Tage im September,

wieder nur unspektakuläre HandyBilder rasch aus dem Ärmel´...

auf der "Durchreise" mal´eben... vom eigenen Schnappschuss an der NEWSWALL!

Liebe Grüße

aus Essen:-)))

spontan

( sollte bereits letzte Woche erscheinen, hatte es aber vergessen in meiner "Entwurf-Ablage")