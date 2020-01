GEDANKEN-FETZEN und SPLITTER…

zum NEUEN JAHR, Kalendern und so weiter…

DIE ZEIT ist REIF!

Zugegeben, das NEUE JAHR ist schon zwei Wochen alt,

für Einige schon wieder „ZU“ alt, um noch ein FROHES NEUES´ zu wünschen!

Auch, wenn man sich in diesem neuen Jahr, gar Jahrzehnt, wenn man so will, noch nicht begegnet ist, so gibt es tatsächlich Einige, denen es tatsächlich zu lästig ist, sich nach dem dritten, vierten Januar noch nett gemeinte Grüße zu übermitteln.

Es ist doch nur ein höflicher Gruß, sowas wie sonst auch die Tageszeit nennen….

LEBEN aber ist MEHR!

Wie einer meiner neuen Kalender heißt.

Nun, zugegeben, jetzt, nach 11, 12 oder gar 13 TAGEN mag es vielleicht wirklich ein wenig spät vorkommen, doch ich bin oft erst ab Mitte, Ende Januar so richtig in einem neuen Jahr „angekommen“.

Zeit ist reif, für den Kalender-Kauf…Kalender, kaufe ich zum Beispiel zwischen September und Oktober, oder lasse mir welche zu Weihnachten schenken, und Januar, Februar eines schon laufenden Jahres. Bis ich alle Kalender,



ich liebe Kalender

die ich so benötige, oder einfach haben möchte, so zusammen habe, kann schon einmal bis Mitte oder gar Ende Februar dauern!

Es hängen auch nicht nur ein, zwei, oder drei Kalender hier bei mir herum, nein, es sind schon einige mehr.

Wandschmuck, und Tisch-Deko´ und tatsächlich auch noch Taschenkalender, ja, auch im Smartphone-Zeitalter nutze ich noch klassische, herkömmliche Timer dieser Art, und dazu kommen auch noch Kugelschreiber und Co. Mit zum Einsatz!

Postkartenkalender sind auch dabei, auch praktisch, da ich tatsächlich noch ab und an so „richtig“ schreibenderweise POST (Karten) versende! Auch waren immer einmal selbstgebastelte Kalender dabei, genug eigenen FOTO-Motive dafür immer da, und auch welche von Bekannten, Freunden, oder von den Kindern.

Die Zeit vergeht, genau wie im letzten Jahr, bekanntlich recht schnell, und so bin ich noch gar nicht dazu gekommen, mir alles wirklich an zu sehen, durch zu lesen. Da wäre dieser große Wandkalender, ein „Literarischer“! Da sind schöne Zitate diverser Dichter zum Beispiel dabei, passend zu den Bildern, Küstenlandschaften meistens.

Vielleicht ist die Zeit auch mal´ wieder reif für noch mehr, neue und vielleicht auch christliche IMPULSE!?

In einem Tageskalender in Form eines Buches, ein Geschenk übrigens, werden zu einem „Leit-Vers“ aus der Bibel ganz kleine Geschichten erzählt, eine Frage als Anregung dazu und vieles mehr… LEBEN ist mehr…na denn, schauen wir einmal.

:-)

Vielleicht wäre die Zeit auch reif gewesen, mal´ wie so viele Menschen es tun, sich ach-so viele Vorsätze zu machen. Doch da ich davon nicht so sehr viel halte, zumindest nicht von diesen klassischen SILVESTER Vorsätzen, die die meisten dann eh´ wieder nicht, Ihr wisst schon, … reift diese Zeit nun anders voran.

Selbst ein „PUTZMUFFEL-Humor-Kalender“ ist mit dabei, und hängt bei mir. Ich fand diese Sprüche einfach zu nett, auch wenn Ihr nun vielleicht glaubt, hier sähe es immer wie „SAU“ aus, na, und wenn schon, ist ja nicht Euer Chaos.

Apropos Chaos.

Mehr davon geht ja momentan gar nicht, auf dieser Erde. Da braucht man Humor und …

Lebensfreude.

Auch dieser, einer meistgekauften Kalender in diesem Lande, ist wieder mit dabei und es stellt sich die Frage, ob man bei alledem was nun so los ist in der Welt, überhaupt noch Lebensfreude empfinden kann, darf und soll!?

Natürlich.

Für Lebensfreude sollte die Zeit IMMER reif sein. Auch und vielleicht sogar gerade dann, wenn Vieles hoffnungslos scheint. Ab und an eventuell doch etwas verändern, anders machen, neue Wege gehen? Natürlich!

Tun wir das nicht doch alle Jahre wieder zum neuen Jahr!?!

Ist nicht genau dann die Zeit reif.

Reif für Veränderungen, egal wie klein oder groß diese auch sein mögen. Wenn sich Krankenkassenbeiträge einmal wieder erhöhen, während die meisten Einkommen schrumpfen, zumindest aber stagnieren, genau dann ist es immer irgendwie reif für irgendetwas Neues.

Zumindest, für neue Kalender.

:-)))

In diesem Sinne,

die Zeit ist reif für all´ das,

wofür wir uns einfach einmal

ZEIT nehmen wollen und sollen.

:-)))

TEXT-Idee: Januar 2020 AAT

Fotos: Dezember2019/Januar2020 AAT