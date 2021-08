„Was für ein Unglück“, dachte das Team des Otto-Hue-Hauses der AWO an der Holsterhauser Barthel-Bruyn-Straße angesichts der vielen Bilder, die in den vergangenen Tagen und Wochen zu sehen waren. Doch dabei beließen es die Mitarbeiter nicht.

„Wir wollten gerne auch helfen und haben kurzfristig eine kleine Spendenaktion auf die Beine gestellt“, berichtet Einrichtungsleiterin Anja Lohbeck, die nach dem Einsatz auch schon ein bisschen stolz auf ihr Team ist. Ein Regenschutz, zwei Tische, ein Waffeleisen und die nötigen Zutaten, dazu noch die freiwilligen Helfer, die ihre Freizeit opferten: Insgesamt 1.000 Euro konnten so innerhalb von drei Stunden zusammengesammelt werden.

Das Geld geht nun an den Bezirksverband der AWO Niederrhein bzw. AWO International, die es an die Flutopfer weiterleiten werden. Anja Lohbeck: „Ich freue mich sehr, dass unser Team dies Aktion gestartet hat und bin stolz, mit so tollen Mitarbeitern arbeiten zu dürfen.“