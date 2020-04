Es ist Donnerstag. Aber weil morgen Karfreitag ist, wechseln wir in dieser Woche einen Tag früher die Fotos auf der Newswall aus. Wieder sind Schnappschüsse von fünf BürgerReportern in der Essener City zu sehen.

Aus offensichtlichen Gründen ist im Moment zu hoffen, dass nicht so viele Menschen eure Fotos am Limbecker Platz sehen werden. Und auch wenn ihr in dieser Woche mit eurem Foto auf der Wand zu sehen seid – so leid es uns tut, fahrt bitte nicht nach Essen, um nachzusehen. An alle anderen: Seid doch so nett und schreibt unseren GewinnerInnen einen Kommentar unter ihre Beiträge.

Herzlichen Glückwunsch an die Fotografen!

→ Hildegard Grygierek: Dankeschön für den tollen Song

→ Thomas Latte: Blumengruß

→ Jürgen Teine: Der (Super-)Vollmond

→ Ralf K. Braun: Meister Lampe, an die Arbeit!

→ Norbert Lange: Schwan hebt ab

Tipps und Infos

→ Querformat: Das muss einfach. Das Seitenverhältnis ist ca. 6:1, den finalen Ausschnitt wählt die Redaktion. Hier ein Beispiel von Frank Heldt für einen sehr gut verwertbaren Schnappschuss.

→ Auflösung: Hier kann ich keinen Wert angeben. Je mehr Pixel, desto besser.

→ Schnappschuss: Wenn ihr das Bild als Schnappschuss anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch gefunden wird. Ein Bild geht in einer großen Bilderstrecke manchmal unter.

Wenn ihr tolle Bilder im Portal entdeckt – lasst es uns wissen und schickt uns den Link an service@lokalkompass.de oder per PN.