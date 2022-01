Zur Einstimmung aufs Fest der Liebe hatte sich die Wohnbau eG wieder etwas ganz Besonderes überlegt. Nach dem großen Erfolg der Adventsbotschaften in 2020 waren auch zum Abschluss des Jahres 2021 alle Leser aufgerufen die große Bühne der Funke-Newswall zu nutzen, um lieben Menschen eine Freude zu bereiten.



Und viele Leser nutzten diese einmalige Chance. Frank Skrube, Marketingleiter der Wohnbau eG, war begeistert: "Die Aktion kam wieder super an! Auch unsere Mieter haben sich gefreut, kurz vor Weihnachten, das ja auch wieder durch die Einschränkungen der Coronapandemie bestimmt war, neben den alltäglichen News auch mal Botschaften und Grüße mit Herz lesen zu können. Mich persönlich hat besonders in diesem Jahr der Gruß der Handballer aus Altendorf an ihre Ehrenamtler gefreut. Ich bin selbst im Ehrenamt aktiv und weiß daher um die Bedeutung des freiwilligen Engagements. Nach der durchweg positiven Resonanz werden wir die Adventsbotschaften in diesem Jahr bestimmt weiterführen."

Heiratsantrag, Geburtstagsgruß und Co.

Und darauf können sich alle freuen. Denn ob Heiratsantrag, Geburtstagsgruß oder ein dickes Dankeschön: Auf Deutschlands größter digitaler Out of Home-Werbefläche, der Funke-Newswall am Limbecker Platz, sind die Grüße bestens platziert und garantiert nicht zu übersehen.

Gesucht werden immer Botschaften, die von Herzen kommen. Aus allen Einsendungen ermittelt ein Gremium 24 Botschaften, die im Advent erscheinen. Natürlich werden die Einsender der ausgewählten Botschaften vorab informiert, an welchem Tag ihr Beitrag zu sehen ist. Vom 1. bis 24. Dezember wird dann jeden Tag eine neue Grußbotschaft gesendet, die von 6 bis 24 Uhr alle zehn Minuten auf der großen Newswall der Funke Mediengruppe gezeigt wird. So steht jede Adventsbotschaft einen ganzen Tag lang im Rampenlicht und sorgt für große Freude schon vor dem Fest.