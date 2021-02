BürgerReporter können viel erreichen. Mit ihren Fotos und Beiträgen erfreuen sie die Lokalkompass-Community und die Redaktionen, kreieren Titelfotos und -geschichten für die gedruckten Zeitungen und erreichen damit sehr viel Aufmerksamkeit.

Der Vorteil im Internet zur gedruckten Zeitung: Die Resonanz ist messbar. Und so kann jeder BürgerReporter im Lokalkompass an seinem Profil sehen, wie viele Leser er mit seinen Artikeln und Bildern schon erreicht hat. Im Laufe der Jahre "sammelten" einige BürgerReporter ganz fleißig und haben inzwischen die Millionen-Marke geknackt. Eine super Leistung! Und die sollte gewürdigt werden! Deshalb haben wir einige Redaktionen auf ihre "millionenschweren BürgerReporter" hingewiesen und darum gebeten, sie in der Zeitung und natürlich auch im Lokalkompass zu porträtieren.

Siegfried Schönfeld gehört zur

MILLIONEN-BANDE

Heute (24.2.21) ist der nächste Bericht über einen unserer millionenschweren BürgerReporter im Stadtspiegel Marl zu lesen: SIEGFRIED SCHÖNFELD hat mit seinen vielen Beiträgen schon mehr als 4 Millionen Leser (!!) erreicht. Aber ohne Fleiß kein Preis: Im Schnitt veröffentlicht der Marler drei bis vier Beiträge pro Tag. Wir sagen Danke für diesen Einsatz!

Fleißiger BürgerReporter

Erstes Mitglied der MILLIONEN-BANDE

Jetzt ist der erste Teil fertig gestellt und heute im Stadtspiegel Unna zu bestaunen: JÜRGEN THOMS ist unser erstes Mitglied der MILLIONEN-BANDE. Herzlichen Glückwunsch und Danke für die vielen informativen Beiträge im Lokalkompass!

Jürgen Thoms ist einer mit 1,3 Millionen

Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen. Da wir leider in keiner Statistik einsehen können, wie viele Leser ein BürgerReporter bereits erreicht hat, sind wir für eure Hinweise dankbar. Schickt uns doch eine Persönliche Nachricht oder eine Mail an service@lokalkompass.de, wenn ihr ein entsprechendes Profil entdeckt. DANKE!