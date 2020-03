Liebe LK-User, es geht darum, einen allen bekannten Begriff zu erraten. Gut, der Begriff liegt auf einer anderen Bedeutungsebene als das Gegenständliche, das das Bild zeigt. Aber sobald das Gegenständliche erst einmal herausgefunden ist, ist der Sprung zur anderen Bedeutungsebene, auf der der Begriff bekannt ist, gar nicht mehr so weit.

Also nochmals: Was zeigt das Foto? Und welchen gleichlautenden, aber anderes bedeutenden,uns allen bekannter Begriff zeigt das Foto? Hilfestellungen werden nötigenfalls gegeben.

Los geht's! Und viel Spaß dabei.