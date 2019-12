Wir haben unsere Facebook-Fans gefragt: "Ich liebe Weihnachten, weil..." Weihnachten gilt als Fest der Liebe - aber warum eigentlich? "Ich liebe Weihnachten, weil..." haben wir die Facebook-Fans unserer Lokalkompass-Seite gefragt! Und das waren ihre Antworten:

Michaela Lehmann: "Weil der Alltag mal ne Pause macht! Ruhe einkehrt, man Zeit mit der kompletten Familie hat, viele schöne Geheimnisse in der Luft liegen und wenn dann noch Schnee fallen sollte, dann ist das Weihnachtsfest besonders schön."

Kirsten Aust freut sich auf die Zeit mit ihren Enkeln: "Weil die Augen meiner Enkelkinder wie Kerzen leuchten, wenn alles schön geschmückt ist und wir uns Weihnachtsmärchen vorlesen. Familienzeit."

Anderen Usern sind Traditionen wichtig.

Kathrin Warias: "Weil ich die Tradition meiner Eltern an meine Kinder weitergeben darf, die weihnachtliche Musik, der Zauber, dass das Christkind da war, die strahlenden Augen, wenn die Türe aufgeht und der Weihnachtsbaum in vollem Glanz erstrahlt, mit Geschenken geschmückt! Die Familie reist von weit an, es ist einfach die Zeit des Ankommens und Liebens."

Aber auch schon in der Vorweihnachtszeit ist die Begeisterung groß.

Gabi Lischka: "Die Vorweihnachtszeit liebe ich, da es überall nach Plätzchen, Bratwurst und Glühwein duftet. Die Häuser und Fenster werden prunkvoll geschmückt, die Spannung steigt beim Öffnen jedes Kalendertürchens, bis er endlich da ist, der Heiligabend. Der im Kreise der Familie seit vielen, vielen Jahren gefeiert wird, alle kommen und genießen die Stunden in froher Runde. So war es und so wird die Tradition weiter geführt."

Fritz van Rechtern: "Weil die Vorfreude zur Adventszeit schon sehr intensiv gestaltet wird. Da ist zunächst das Rausholen der ganzen Weihnachtsdeko. Dann die Überlegung, wo platziere ich diesmal all diese Weihnachtsboten. Es wird Spritzgebäck gebacken und ein herzhafter Weihnachtsduft durchdringt die Wohnung und erfreut sogar Hausbewohner und sogar Nachbarn. Dann wird ein Baum gekauft, nicht irgendeiner, nein, gut gewachsen sollte er sein, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wenn dieser dann in voller Pracht geschmückt ist, kann das Christkind kommen. Der weihnachtliche Kirchgang rundet die Weihnachtszeit vollends ab."

Doch Weihnachten ist auch einfach ein Gefühl. Astrid Nöske: "Weil es in mir ein warmes Gefühl von Frieden und Freude hinterlässt!"Joni Ruhwald: "Weil dann Frieden auf der Welt einkehrt und alle die besinnliche Zeit genießen." Manch andere sehen es auch ganz pragmatisch. Anja Matuszewski: "Weil ich da 14 Tage frei habe."

Einige User geben sogar Tipps für ein stressfreieres Fest. Susanne Groppe: "Weil ich es schön finde, einmal im Jahr geballte Familie zu haben. (...) Bis auf unsere eigenen Kinder haben wir Geschenke (Ausnahme: Selbstgemachtes) abgeschafft. Da reduziert sich der Stress.(...)."

Sora Szczes fasst es schön zusammen: "Weil Weihnachten Liebe ist, egal ob still oder chaotisch. Aus der Zeit entrückt hin zu alten Traditionen. Nichts ist wie Weihnachten."

Wir wünschen allen Lesern besinnliche Weihnachten! Mit diesem Bild haben wir unsere Facebook-User gefragt, was sie an Weihnachten lieben.