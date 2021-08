Die NordWestBahn muss aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn den Fahrplan der Linie RE 14 vom 22. bis 23. August anpassen.



Wegen Untergrundarbeiten der DB Netz AG zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf können am 22. August die Züge der NordWestBahn auf der Linie RE 14 „Der Borkener“ nicht verkehren. Betroffen davon sind auch zwei Züge in den Abendstunden am 23. August. Die NordWestBahn richtet für alle ausfallenden Fahrten einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, ersetzt die NordWestBahn am Sonntag, den 22. August, alle Züge auf der Strecke zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf durch Busse. Dies gilt auch für zwei Verbindungen in den Abendstunden zwischen 22 und 23 Uhr am Montag, den 23. August. Die NordWestBahn weist zudem darauf hin, dass am Sonntag die letzte Spätfahrt ab Essen Hbf auf der gesamte Strecke entfällt und durch Ersatzbusse bis Dorsten bedient wird.

Die Die NordWestBahn bittet ihre Fahrgäste, die teilweise geänderten Abfahrtszeiten der Züge und die längeren Fahrzeiten der Busse zu beachten. Jeweils in Bottrop besteht ein direkter Übergang zwischen den Ersatzbussen zu den regulär verkehrenden Zügen des RE 14 von und nach Borken.

Der gesamte Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (zum Beispiel www.bahn.de) abrufbar.

Das Mitnehmen von Fahrrädern ist in den Bussen des Ersatzverkehrs leider nicht möglich. Die eingesetzten Busse sind nur eingeschränkt barrierefrei zugänglich. Aufgrund der begrenzten Stellplätze für Rollstühle bittet die NordWestBahn um eine telefonische Voranmeldung am Vortag über das NordWestBahn Service-Telefon unter 01806-600161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).