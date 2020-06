Symbolträchtig prangt der Schriftzug "Essen - die Einkaufsstadt" am Handelshof gegenüber des Hauptbahnhofs und begrüßt die Menschen. Den Spruch können sie jetzt abmontieren. Die Hammer-Nachricht aus dem Karstadt-Kaufhof-Konzern: Beide noch existenten Filialen am Limbecker Platz (Karstadt im Einkaufszentrum) und am Willy-Brandt-Platz (Kaufhof, vormals Horten) werden geschlossen. Damit verliert Essen seine beiden letzten Kaufhäuser mit Vollsortiment. Die Schocknachricht erreichte die Beschäftigten am frühen Freitagnachmittag im Rahmen einer Betriebsversammlung.

Erst seit März 2019 treten Kaufhof und Karstadt unter dem gemeinsamen Namen Galeria Karstadt Kaufhof auf. Schnell wurden Befürchtungen laut, das Unternehmen werde an Standorten mit jeweils einer Filiale "bereinigen". In Essen kommt es nun sogar zum völligen "Kahlschlag", in jener Stadt wo der Konzern (noch) seine Zentrale im Stadtteil Bredeney besitzt. Die Entscheidung erstaunt insofern, dass in Duisburg beide Häuser - die kaum einen Steinwurf voneinander entfernt liegen - weiterhin betrieben werden sollen.

Unter den 62 betroffenen Standorten von aktuell 172 Filialen sind beide Häuser am Unternehmenssitz. Zusätzlich zu den Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen sollen außerdem rund 20 Karstadt Sports-Geschäfte schließen.

Nach verschiedenen Berichten sind in Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Standorte betroffen. Neben beiden Essener Häusern betrifft dies offenbar unter anderem Dortmund, Witten, Iserlohn und Düsseldorf.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" sollen rund 7.500 Voll- und Teilzeitstellen abgebaut werden. Für die gekündigten Mitarbeiter soll demzufolge eine Transfergesellschaft gegründet werden.

Das Sterben der Kaufhäuser mit Vollsortiment wird keiner anderen Stadt so prägnant wahrgenommen wie in der "Einkaufsstadt". In Essen gab es einst Karstadt-Filialen in den verschiedensten Stadtteilen, dazu Wertheim oder Horten. Nun gibt es nichts mehr davon.