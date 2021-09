Es ist wieder so weit! Fünf Fotografien aus der Lokalkompass-Community haben es, wie jeden Freitag, auf die Newswall am Limbecker Platz in Essen geschafft. Die ausgewählten Fotos können bis zum 17. September auf Deutschlands größtem Medien-Bildschirm bestaunt werden.

Wie überall ist auch beim betrachten der Newswall auf Hygiene-Vorschriften und Sicherheitsabstände zu achten, damit alle Bestaunenden sicher und gesund bleiben.

Wenn ihr Lust habt, dass auch eine eurer Aufnahmen auf der großen Leinwand erscheint, schaut euch gerne die folgenden Tipps an, um die Chancen zu erhöhen:

→ Querformat: Dieses ist verpflichtend. Das Seitenverhältnis ist ca. 6:1, den finalen Ausschnitt wählt die Redaktion.

→ Auflösung: Je mehr Pixel, desto besser. Das Foto sollte beim heranzoomen immer noch scharf und deutlich erkennbar sein.

→ Schnappschuss: Wenn ihr das Bild als Schnappschuss anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch von uns gesehen wird. Ein Bild geht in einer großen Bilderstrecke manchmal unter.

Weitere Foto-Aktionen im Lokalkompass:

Foto der Woche

Dein Lieblingsfoto



Wenn ihr fesselnde Fotos findet – lasst es uns wissen und schickt uns den Link an service@lokalkompass.de oder per PN. Herzlichen Glückwunsch an die Fotograf*innen!

Foto: Erwin Pottgiesser

hochgeladen von Alina Klos

Dortmund-Groppenbruch

Foto: Naturfotografie Andreas Schäfer

hochgeladen von Alina Klos

Grashüpfer