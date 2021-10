Letzten Freitag erblicken drei Löwenjungtiere in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen die Welt. Eine Tatsache, über die sich sicherlich viele Zoobesucher freuen werden. Aber ist es heutzutage eigentlich noch vertretbar in den Zoo zu gehen?



Der Ausflug in den Zoo ist bei vielen Familien ein gern gesehenes Ausflugsziel. Andererseits gibt es jedoch auch Menschen, die sich grundsätzlich gegen einen Besuch im Zoo aussprechen. Darum geht in dieser Woche in unserer "Umfrage der Woche."

"Ich persönlich gehe nicht mehr in den Zoo, weil ich es nicht unterstützen möchte, dass Tiere eingesperrt werden und nicht in ihrer natürlichen Umgebung leben können. Ich weiß aber auch, dass der Zoo durchaus Bildungsarbeit leistet und zum Artenschutz beitragen kann. Manchmal bin ich zwiegespalten." Sarah Kotala

Wie denkt ihr darüber? Geht ihr weiterhin gern in den Zoo, habt ihr euch dagegen entschieden, oder steht ihr dem zwiegespalten gegenüber? Macht bei unserer Umfrage mit und erläutert eure Meinung gern in den Kommentaren!

Geht ihr noch in den Zoo?