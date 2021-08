Der Benefiztag für die Hochwassergeschädigten in Kettwig und Mintard war ein großer Erfolg und ein bewegendes Zeichen von Solidarität im Ruhrtal. Am Ende kam richtig was zusammen für den Guten Zweck.

Dirk Petermann wusste vor lauter Freude gar nicht, wo hin mit seinen Emotionen. Der Vorsitzende des FSV Kettwig war baff: „Dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind, ist einfach Wahnsinn.“ Acht Lokalderbys standen an der Ruhrtalstraße auf dem Spielplan. Mit dem Benefiztag wollten die Kettwiger ihre Nachbarn unterstützen, denn die Mintarder waren vom Hochwasser besonders hart getroffen worden. Die Sonne brannte, die Menschen strömten auf die Anlage. Alles, was an Speisen und Getränken angeboten wurde, war von Kettwiger Firmen gestiftet worden und gegen Spende erhältlich. Dirk Petermann überwachte den Kassensturz und war begeistert über die erzielten 3.067,60 Euro. Er kündigte noch an, dass man bei den angesetzten Pflichtspielen gegeneinander gerne das Heimrecht tauschen werde, sodass alle Partien zunächst in Kettwig und in der Rückrunde dann in Mintard ausgetragen werden könnten, wenn hoffentlich alles wieder repariert sei.

Begeisterte Zuschauer

Die Cheerleader der Assindia Cardinals begeisterten mit Grazie und Flugeinlagen. Abteilungsleiterin Kirsten Wolsing strahlte: „Ich bin in Kettwig geboren und dem FSV eng verbunden, mein Sohn spielt hier. Auch sind wir froh, dass unsere Cheerleader nach fast zwei Jahren Pause endlich wieder ihr Können zeigen können.“ Es wurde ein furioser gemeinsamer Auftritt der Altersklassen Peewees, Juniors und Seniors. Die Zuschauer waren begeistert, was die amtierenden Landesmeisterinnen boten in einer fetzigen Mischung aus tänzerischer Leichtigkeit und gekonnter Akrobatik. Und die Minikicker eroberten die Herzen der Fans ohnehin im Sturm mit ihrem Feuereifer. Der Benefiztag fand auch Zuspruch aus der Kettwiger Politik. So waren Ratsmitglied Guntmar Kipphardt sowie die Bezirksvertreterinnen Susanne Gilbert und Heike Lohmann vor Ort und hellauf begeistert.

Spenden-Übergaben

Ein weiterer Höhepunkt waren zwei Spenden-Übergaben. Alle Trainer, Übungsleiter und Helfer der Handballabteilung des Kettwiger SV hatten zu Gunsten der Flutopfer auf ihr Honorar für den Monat August verzichtet. Zusätzlich spendete die Abteilungsleitung. Der Vorstand des Gesamtvereins erhöhte die Spendensumme um weitere 500 Euro, so dass der DJK Blau Weiß Mintard ein Scheck in Höhe von 1.845 Euro überreicht werden konnte. Der DJK-Vorsitzende Christian de Nocker war bewegt: „Diese sportartenübergreifende Spendenbereitschaft hat uns überwältigt. Der Benefiztag ist ein schöner Rahmen und das Wetter spielt auch mit.“

Ernst wurde es, als de Nocker erste Zahlen nannte: „Alles in allem haben wir ein Schaden erlitten von 500.000 oder wahrscheinlicher 600.000 Euro. Alleine die Schäden an den Gebäuden belaufen sich auf 280.000 Euro. Die Plätze sind in ihren Strukturen beschädigt. Da der Oberflächenaustausch beim Kunstrasen ohnehin in drei bis fünf Jahren anstünde, könnten wir den vielleicht vorziehen. Die Stadt Mülheim wird uns unterstützen, von der Sparkasse bekommen wir 15.000 Euro, von einem Mülheimer Möbelhaus eine Einbauküche. Und wir hoffen auf Landes- und Bundesmittel.“ Durch Spenden, Versicherungssummen und bisher schon fast 2.000 Arbeitsstunden in Eigenarbeit der Mitglieder könne man Kabinen, Duschen und Vereinsheim wohl wieder instand setzen: „Es ist unheimlich viel Arbeit. Aber auch die Chance, so manches endlich von Grund auf anzupacken.“

Unbürokratisch helfen

Spontan luden die Handballer für den 18. September zu ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison ein. Außerdem spendeten die Spieler beider Mannschaften 780 Euro für bedürftige Familien in Kettwig vor der Brücke, die durch das Hochwasser schweren Schaden erlitten. Diese Summe überreichten die Abteilungsleiter Werner Dörnenburg und Gerd Wittfeld sowie die Sportliche Leiterin Birgit Jäger an Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt, die die Gelder unverzüglich ans Spendenkonto der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter / Laurentius weiterreichte: „Damit dieses Geld zusammen mit weiteren Spendengeldern schnell und unbürokratisch bei den uns bekannt gewordenen Betroffenen der Flutkatastrophe in vor der Brücke ankommt. Es gibt Menschen, die haben alles verloren. Ihre Wohnung, ihre Möbel, alles.“ Die gezeigte Solidarität in Kettwig und über Kettwig hinaus finde sie einfach nur großartig.