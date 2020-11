Nun bin ich seit einiger Zeit auf myheimat.de unterwegs, und das nur, weil ich im Lokalkompass schwindende Perspektiven gesehen habe. Und tatsächlich, obgleich myheimat.de auch nicht das Gelbe vom Ei ist, wird dort inhaltlich auf ganz anderem Niveau diskutiert als im LK, wenn man im LK überhaupt von Diskussionen sprechen kann. Das kann man nämlich auch nicht, denn Kommentieren ist noch lange kein Diskutieren.

Myheimat.de ist eine reine Bürgercommunity, Lokalkompass wird hauptsächlich gestützt durch die Hauptamtlichen der übergeordneten Anzeigenblätter, auf die myheimat.de nicht zurückgreifen kann.

Auf myheimat.de haben manche Menschen maßgeblichen Anteil an den Diskussionen, die dem Lokalkompass den Rücken gekehrt haben oder dort rausgeschmissen wurden. Im LK wird überhaupt nicht mehr diskutiert, und das in diesem technisch gut aufgestellten Portal in einer Demokratie, die hier allerdings keinen nennenswerten Niederschlag findet. Auch ich diskutiere kaum mehr, auch wenn zufällig mal ein diskussionswürdiger Beitrag auftaucht.

Ich nutze den Lokalkompass dennoch weiterhin, aber in geringerem Maße als früher, mache mir aber keine Illusionen.

Ich wünsche dem LK bei all meiner gewachsenen Distanz alles Gute. Denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.