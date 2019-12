Die schönsten Leserbriefe aus 2019 an die Lokalkompass-Redaktion Jeden Tag kommen in der Lokalkompass-Redaktion Dutzende Mails an. Die allermeisten davon können wir selbst beantworten, viele leiten wir im Verlag weiter. Ganz selten können wir uns über echte Hingucker freuen, auch wenn wir völlig ratlos sind.

Service@lokalkompass.de – unter dieser E-Mail-Adresse nimmt die Lokalkompass-Redaktion in Essen Fragen rund um das Thema BürgerReporter und Lokalkompass entgegen. Ab und an verirrt sich aber auch die eine oder andere Kuriosität in das Postfach. Von diesen leicht schrägen Mails aus dem scheidenden Jahr 2019 möchten wir hier eine kleine Auswahl präsentieren. Natürlich wurden alle personenbezogenen Daten durch die Redaktion geändert. Davon abgesehen sind die Mails hier unverändert und in voller Pracht zu lesen.

26.11., 02:36 Uhr: "Hallo, ich möchte B2 machen, aber ich bin nur am Dienstag und Donnerstag Morgen frei, weil ich an den anderen Tagen den ganzen Tag arbeite."

24.11., 23:45 Uhr: "Wieso geht das nicht seit ihr zublöde".

05.10., 09:36 Uhr: "Guten Morgen, bin gerade mit meinem Sohn am neuen Jobcenter in der Stadt und freuen uns den tollen Spielplatz benutzen zu dürfen. Leider keinen Kaffee und keine Zigaretten dabei! Habe davon auch ein Foto gemacht, weiß aber nicht wie ich das bei diesem Kontaktformular hochladen kann."

05.09.2019, 17:36 Uhr: "Guten Tag, ich habe einen Vortrag über die Novemberrevolution 1918/19 in Deutschland gehalten bei Herrn Dings. P.S. an Herrn Bums: Ich habe nicht bei meiner Mutter um 3.00 nachts Schlagzeug gespielt. Durch diese bösartige Lüge im Haus Dingensstraße 51 kam meine Mutter ins Altersheim und zum verfrühten Tod. Vencere´mos Wir werden siegen und nicht die rechten Demagogen."

27.04., 20:01 Uhr: "Hallo Herr J. ,die Kaufquittung ist nicht gekommen. Wir haben aber Ihre Situation über das Internet kennengelernt. Alles Gute! E. und K. Dingsbums."

09.04., 14:29 Uhr: Ich B. A. möchte den Kombikühlschrank der kapput ist abholen lassen, und das man den auf dem Müll bringt. Und mein Juwel Aquarium von 200 Liter Wasser reingepast hatte die beiden Sachen müssen abgeholt werden Adresse: B.A. Dingensstraße 83 in 12345 Dingenskirchen.

08.04., 12:56 Uhr: "Ich, Parkaträger, aus Hannover, suche Parkaträger, der mich im Parka auskitzelt. Telefon 0123 4567890."

18.03., 18:17 Uhr: "Wollte weitermachen, finde mich aber nicht mehr, was muss ich tun?"

21.02., 20:24 Uhr: "Wo kann ich Russisch lernen"

19.02., 21:52 Uhr: "Hallo Können Sie mir mal bitte erklären und darum Frage ich sehr freundlich um Auskunft!! Warum führt kein einziger Supermarkt mehr die Gewürzstufe 5 Ich meine jeder der Maggi kenn weiß doch eigendlich wir geil ihr Produkte sind Oder welche altanative bleibt mir Ich freue mich jetzt schon um eine posetive Antwort Mfg K.F. Würde mich sehr freuen"