Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) setzt die Warnstreikaktionen im nordrhein-westfälischen Einzelhandel fort. Am Freitag (13. August) und am Samstag (14. August) legen die Beschäftigten von IKEA Essen, Saturn Essen im Limbecker Platz und im Primark in Essen ihre Arbeit nieder.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hatte in der 4. Verhandlungsrunde einen Vorschlag zur Lösung der stockenden Tarifrunde unterbreitet.



„Wir hatten zum Zeitpunkt der vierten Verhandlungsrunde die Hoffnung, dass die Arbeitgeber den Ernst der Lage mittlerweile verstanden haben, denn die Beschäftigten verzichten inzwischen im 3. Monat auf die so dringend benötigte Entgelterhöhung. Anstatt jedoch mit uns den Weg in Richtung Abschluss zu gehen, wurden fadenscheinige Argumente auf den Tisch gelegt, um eine Einigung weiter hinauszuzögern. Die Arbeitgeber haben eine soziale Verantwortung, der sie sich endlich stellen müssen“,

sagt Kay Lipka, ver.di Gewerkschaftssekretärin im Han-del für den ver.di Bezirk Ruhr-West.

Freizeit statt Geld gefordert

Der Lösungsvorschlag von ver.di sieht vor, dass auf Wunsch der Beschäftigten, Teile einer möglichen Entgelterhöhung für einen bestimmten Zeitraum in Freizeit umgewandelt werden können. Dies würde den Beschäftigten mehr Arbeitszeitsouveränität geben und einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten. Zudem bietet der Vorschlag die Möglichkeit zu der von der Arbeit-geberseite geforderten Entlastung auf Seiten der Liquidität, da sie anstelle von Entgelterhöhungen den Beschäftigten zunächst nur mehr Urlaubstage gewähren müssten.

Die schlichte Antwort der Arbeitgeber zu den Vorschlägen: Nein, das machen wir nicht! Eigene Lösungsansätze? Fehlanzeige! Sie bleiben stur bei ihrem „freiwilligen Orientierungsrahmen“, den sie für tarifgebundene Mitgliedsunternehmen empfehlen. Die Entgelte können nach zwei Nullmonaten um 2 Prozent zum 1.Juli 2021 erhöht werden. Weiterhin besteht die Option, den Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro zu gewähren. Die Folge: Freiwillige, jederzeit widerrufbare Zahlungen ohne Rechtsanspruch für die Beschäftigten und als „besonderes Geschenk“ der Reallohnverlust.

Respektloses Verhalten der Arbeitgeber

„Das Verhalten der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten ist respektlos und nicht hinnehmbar. Anstatt sich auf den Weg der Einigung zu begeben, eskaliert die Arbeitgeberseite den Konflikt weiter“, so Kay Lipka. Der HDE spielt auf Zeit und hat offensicht-lich kein Interesse daran, ein zügiges Tarifergebnis zu vereinba-ren.“ so Lipka weiter. „Dabei bleiben vor allem die Beschäftigten auf der Strecke.

Ver.di fordert mehr Mindestlohn

ver.di fordert für die Branche 4,5 Prozent und 45 Euro mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von 12 Monaten, ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde sowie die ge-meinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge. Die Verhandlungen werden am 1. September fortgesetzt.