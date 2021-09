Mit einer Stehcafé-Party hat das Team des VKJ-Familienzentrums Kinderhaus „Zauberstern“ die ertragreichen Beete im eigenen VKJ-Erlebnisgarten eingeweiht.

Mit VKJ-Erlebnisgärtnerin Anke Große Banholt haben die Kids um Kinderhaus-Leiter Marten Frielingsdorf, Familiencoach Susanne Stahl-Brauer und Erzieherin Nadine Schlupkothen in Sachen Garten- und Beetpflege Vollgas gegeben. Gefördert wurde das Projekt durch den „Förderpott Ruhr“.

„Unser Erlebnisgarten an der Kaisershofstraße liegt im grünen Hinterhof einer Allbau-Wohnanlage und ist für Nachbarn, VKJ-Eltern etc. zugänglich. Deswegen wollten wir unser Projekt noch einmal allen, die jederzeit Zutritt haben, vorstellen, damit rund um die gemeinsamen Beete auch eine Art Gemeinschaftsgefühl entsteht“, erklärt Frielingsdorf.

Ernte ist nachhaltig für Teamspirit

Stahl-Brauer ergänzt: „Gemeinsam etwas geschaffen zu haben und gemeinsam dann etwas ernten zu können, das ist nachhaltig für den Teamspirit zwischen unseren Kindern, den Eltern und den Nachbarn.“ Im kommenden Jahr sollen die Gartenaktivitäten beispielsweise noch um einen Vorlese- oder Blumenkreis erweitert werden.

Am Stehcafè-Nachmittag wurden alle Einweihungsbesucher dann mit Blumen, Kräutern, Kartoffeln, Tomaten und frischem Pfefferminztee überrascht und verwöhnt.„Wir haben aus eigener Ernte Tomatenbrote gemacht, Johannisbeeren-Marmelade erstellt, Waffeln gebacken usw. Das macht dann nicht nur unsere VKJ-Kids auch ein wenig stolz", freut sich Schlupkothen.