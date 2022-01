Ohne viel Tam Tam und großen Worten möchte ich Einladen,auf einen kleinen visuellen Trip in meine Kindheit. Dreh und Angelpunkt,der damalige *HOT SPOT*😄meiner Eltern der Baldeneysee, sein Stauwehr, und ein bisschen drumherum, sprich fast jeden Sonntag dort plus Abschluss Eiscreme in Werden.Habt SPASS wenn Ihr mögt.Herzlichst Claudia