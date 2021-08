Sonntagmittag fand das zweite Spielplatzfest auf dem Spielplatz Garnbleiche/ Kleiner Bruch in Schonnebeck statt. Der Spielplatzpate sowie zweite stellvertretende Bezirksbürgermeister Thorsten Schoch hatte mit seinen Mitstreitern ein buntes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Eine Tombola mit über 250 Preisen sorgte für Spannung und Unterhaltung, für den sportlichen Teil des Programms sorgte das Spielmobil des Kinderschutzbundes Essen mit einer Hüpfburg und verschiedenen Geschicklichkeitsspielen. Zur Stärkung wurden Bratwürste und Getränke verkauft. Außerdem waren noch verschiedene Flohmarktstände über die Veranstaltungsfläche verteilt.

„Ich freue mich, dass das Spielplatzfest so gut angenommen wurde und wir so viele Besucher begrüßen durften. Besonders bedanken möchte ich mich bei den großzügigen Sponsoren, die uns die Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt ist durch das Fest ein Gewinn von 350 Euro zusammen gekommen; dieser Betrag wird dem Kinderschutzbund in Essen gespendet“, erklärte der Spielplatzpate Thorsten Schoch. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer war ebenfalls auf dem Spielplatzfest zu Gast: „Großer Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich für die Essener Spielplätze als Spielplatzpaten einsetzen. Sie haben nicht nur ein Auge darauf, dass die Kinder ein schönes Spielumfeld vorfinden, sondern engagieren sich auch stark darüber hinaus für „ihren“ Spielplatz.“