Um die Patientenanzahl während der Corona-Pandemie innerhalb der Arztpraxen zu verringern und das Risiko einer möglichen Ansteckung zu senken, wurde die Krankschreibung am Telefon eingeführt.



Wer unter Husten, einer laufenden Nase oder Fieber leidet, kann sich den Weg zum Hausarzt häufig sparen und sich telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Zur Entlastung der Praxen in der derzeitigen Omikron-Welle wollen die Gesundheitsminister der Länder diese Möglichkeit der Krankschreibung nun verlängern - voraussichtlich bis Ende März 2022. Dabei bietet gar nicht jede Arztpraxis die telefonische Krankschreibung an.

"Ich weiß von einigen Familienmitgliedern, dass unser Hausarzt diese Möglichkeit der Krankschreibung nicht anbietet. Man muss sich vorstellen, ganz egal unter welchen Symptomen man leidet." Sarah Kotala

Wie ist das bei eurem Hausarzt? Wurde euch schon einmal eine telefonische Krankschreibung angeboten und ihr habt zugestimmt? Oder stellt ihr euch lieber persönlich beim Arzt vor? Darum geht es in unsere Umfrage der Woche.

Habt ihr euch schon mal per Telefon krankschreiben lassen?