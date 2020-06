Er ist 32 Jahre - sie ist 22 Jahre. Er hat mit 15 angefangen, sie mit 16 Jahren. Beide leben auf der Straße. Die Familien haben sie fallen gelassen. Sie übernachten in Parkhäusern und sind stark süchtig. Oft betteln sie bei Passanten für einen Schluck Wasser. Er sagt, wenn er das Geld, das er für Drogen ausgegeben hat, gespart hätte, wäre er heute nicht obdachlos.

Ich traf sie am Vormittag in einem Essener Parkhaus. Dort hatten sie die Nacht zuvor in einem Treppenaufgang übernachtet. Zwischen der 2.und 3. Etage. Sie wirkten sympathisch und waren froh, das sie mal reden konnten.

Sie reden über die Not, auf der Straße leben zu müssen. Sie regen sich auf, das andere Drogensüchtige die Ecken als Toiletten nutzen. Wir unterhielten uns nur kurz, Ich habe bewusst kein Foto von ihnen gemacht.

Noch lange ging es mir durch den Kopf. Warum passiert sowas? Wo sind die Hintermänner, die an diesem Elend Milliarden verdienen? Menschen abhängig machen, Milliarden Drogengelder abzocken und wer dabei verreckt ist egal.

Heute morgen las ich eine Meldung in der Tageszeitung, das es bei der Schlägerei am Mülheimer Hauptbahnhof auch um Drogen ging. 60 Personen haben sich brutal geprügelt - und das nicht zum 1.mal. Das Schlimmste aber. Mit der Polizei sprechen sie nicht. Ale halten dicht. Keiner gibt brauchbare Hinweise, die zu den Hintermännern führen. Der Polizeisprecher sagt "das sich durch eine verdachtsfreie Kontrolle erhebliche Eingriffe in die Grundrechte ergeben" (Quelle WAZ Mülheim).