Unter dem Motto „Show it again! Tanz & Theater vs. TikTok“ haben Ann-Christin Vitzthum und Rebecca Schultheiß vom „VKJ-Young*“ (Offener Treff für Kinder und Jugendliche an der Hüttmannstraße 11) einen Workshop organisiert. Fünf Tage lang wurde mit den ganz jungen TikTok-Fans aus Essen-Altendorf diskutiert und geprobt.

"Was machen TikTok-Likes mit unseren Gefühlen?" Welche Gefahren lauern, wenn man sich online präsentiert? Und wie kann man die ganze Thematik „analog“ in einem Tanz- und Theaterstück verarbeiten?"

Dafür standen den Kids aus Altendorf Tänzerin Amanda und Theater-Pädagoge Marguerite zur Seite. Im Gemeindesaal St. Maria Himmelfahrt gab es dann die Premiere, leider - noch - vor sehr kleinem Publikum. Aber die Moves und die Choreografie, die sich die Mädchen und Jungen in so kurzer Zeit „draufgepackt“ hatten, waren einfach nur mitreißend. Ein starkes Projekt, natürlich mit einem Corona-konformen Test- und Hygienekonzept, das vom „Kulturrucksack-Essen.de“ unterstützt wurde.

Intensives Experiment für die Kinder

Ann-Christin Vitzthum: „Wir waren überrascht, mit welcher Intensität sich die Kinder in ihren Ferien auf dieses Experiment eingelassen haben. Künstlerisch seine Gefühlswelt zu beschreiben, das fällt ja nicht jedem gerade leicht. Eigentlich hätten es die Kinder verdient, auch einmal vor großem Publikum aufzutreten.“

Dass das Thema TikTok sehr präsent ist, weiß Rebecca Schultheiß genau: „Manche Kids dürfen das schon nutzen, andere nicht. Deshalb haben wir auch darüber gesprochen, was Datenschutz, Privatsphäre und Gefühlswelt bedeuten, wenn man sich selbst online darstellt. Das waren wirklich gute Diskussionen, die dann auch in der Tanzchoreografie verarbeitet wurden.“