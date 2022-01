Diese eine deutsche Stadt, die immer einen Besuch Wert ist, in der man sich einfach wohlfühlt, wo es immer etwas Neues zu entdecken gibt und in der man die Menschen besonders gern mag. Welche deutsche Stadt kommt euch da direkt in den Sinn?

Nach einer Studie aus dem Jahr 2020 belegt Hamburg Platz eins der beliebtesten Städte Deutschlands. Die Menschen mögen hier vor allem die historische Architektur, die Speicherstadt und die Vielfalt an kulturellen Angeboten. Knapp dahinter findet sich die Großstadt München. Und das nicht zuletzt aufgrund des Oktoberfestes. Hier schätzt man vor allem das Nachtleben und die typisch bayrische Herzlichkeit. Diese Platzierungen überraschen uns jedoch nicht, stellen diese Städte doch wahre Touristenmagnete dar. Aber es gibt sicher auch viele kleinere, weniger bekannte Städte oder Orte in Deutschland, die liebenswert sind, oder?

"Ich muss bei dem Thema direkt an Münster denken. Ich war leider selbst noch nie dort, habe aber das Gefühl, dass ich da die Einzige bin. Meine Familie schwärmt immer von dieser Stadt. Ich glaube, ich muss der Stadt dringend einen Besuch abstatten." Sarah Kotala

Unsere Frage der Woche soll sich nicht damit beschäftigen, ob ihr in dieser Stadt leben möchtet, sondern welche deutsche Stadt ihr besonders gern besucht, oder besonders gern mögt - eure Lieblingsstadt für einen Kurztrip oder Urlaub eben. Macht Werbung für eure Lieblingsstadt!

Zeig uns deine Lieblingsstadt!

Ladet auch gern einen Schnappschuss aus eurer Lieblingsstadt hoch. Verwendet dazu einfach die Überschrift "Meine Lieblingsstadt + den Namen der Stadt". Wir freuen uns über eure Fotos. Und wenn ausreichend Bilder zusammenkommen, wird es dazu auch ein Lieblingsfoto - Special geben.

