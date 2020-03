Nächster Teil unserer Serie "Abbruch und Aufbruch in Essen", die jetzt in Ihrem Stadtspiegel sowie im Netz auf lokalkompass.de zu finden ist. Wir sind auf der Suche nach Bildern, die die Veränderungen in dieser Stadt festgehalten haben. Leser Detlef Kabeck gehört zu diesen Fotografen.



Die Medien sprachen einst vom „deutschen Highbury“, ein ehrender Vergleich mit der ehemaligen Heimstätte Arsenal Londons. Das Stadion an der Hafenstraße, 1964 zu Ehren des ein Jahr zuvor verstorbenen Vorsitzenden Rot-Weiss Essens in Georg-Melches-Stadion umbenannt, genoss einen legendären Ruf.

In den 1950er Jahren setzte das Stadion Maßstäbe. Ein Jahr nach der Deutschen Meisterschaft der Rot-Weissen 1955 schaute die Fußballrepublik bewundernd nach Bergeborbeck.

Die Haupttribüne gehörte zum Besten, was der gesamte Kontinent zu bieten hatte. In ihrem Bauch eine Turnhalle, ein Schwimmbecken, eine Sauna, ein Fitness- und Medizinbereich, Wohnbereiche, die Gaststätte, die Vereinsgeschäftsstelle. Im selben Jahr gingen auch die Lampen an, die erste Flutlichtanlage Deutschlands strahlte bei RWE.

Knapp 35 Jahre später jedoch war der Lack ab. Gut sichtbar an der Sperrung der inzwischen baufälligen, einst legendären Westkurve. Auch die in den 70er und 80er Jahren ausgebauten Tribünen Nord und Ost entsprachen in den 90er Jahren nicht mehr dem Standard.

Nach zähen Bemühungen um die Finanzierung wurde schließlich das heutige Stadion hinter der früheren Westkurve gebaut, seit Sommer 2012 die Spielstätte von RWE und der SGS Essen. Während des Neubaus und dem folgenden Abriss des Georg-Melches-Stadions hielten unter anderen Leser Detlef Kabeck und Fotograf Michael Gohl den "Abbruch und Aufbruch" an der Hafenstraße fest.

