ESSEN

ENDE MÄRZ 2020



CORONA-Zeiten...

KALENDER-Weisheiten, Sprüche und GEDANKEN

… wenn ich auf meine Kalender schaue, diese Kalendersprüche durchlese, mir meine wenigen, neu geschossenen Fotos betrachte, und dann in Erinnerungen schwelge, wie es noch vor wenigen Wochen so um mich herum und in mir Selbst aus gesehen hatte, dann werde ich einerseits sehr, sehr traurig und andererseits,…

Nun ja, es kann auch tröstend und schön sein!

Auf dem Blatt dieser nun vergangenen WOCHE steht, zum Beispiel:

Die 5 wertvollsten Geschenke...

die man nicht in GESCHENK-Papier einpacken kann, muss, soll:

LIEBE

Freundschaft

L Ä C H E L N

VERSTÄNDNIS

und...

Z E I T

wir leben gerade in schlimmen Zeiten, ... harten Zeiten...

die uns zwingen, zum ZEIT haben ... für vielleicht auch genau diese

FÜNF Geschenke!

KALENDER-Blätter, KalenderSprüche... schon immer eines meiner

"Steckenpferde" ...

Erinnerungen werden wach, Träume neu gestaltet…

Sich all´ diese schönen Bilder anzusehen, vielleicht auch alte Kalender, alte Fotographien, in Alben und Zeitungen stöbern.

Bücher durchblättern, vielleicht wieder anfangen, zu lesen, zu malen, und mir dabei auch immer wieder alle diese Worte erneut durchlese… Begriffe, die mich plötzlich mehr berühren, als sonst schon.

Vielleicht ist nun die Zeit, wo das WÜNSCHEN, das HOFFEN

UND DAS HANDELN, das besonnene Funktionieren und bewusst´LEBEN...

wieder "HILFT" ???

Sprüche, auf Karten stehend, irgendwann einmal gesandt, geschenkt bekommen …

Was Worte doch für eine Kraft haben können, positive wie auch negative Kräfte.

KALENDERSPRÜCHE…ach, mögen diese doch, auch weiterhin, hauptsächlich positiv-kraftspendende Gedanken und Gefühle in mir hervorrufen!

UND möge ich doch eines Tages

ein Kalenderblatt umschlagen

und es stünde dort…

ALLES WIRD GUT…

DAS BIEST, CORONA, ist fort

und DU darfst Dein LEBEN wieder so leben, wie Du magst!

???

!!!

:-)))

SPONTAN

CORONA -MÄRZ 2020@ANA