Man hört es in letzter Zeit wieder häufiger: Person XY ist zum zweiten oder sogar zum dritten mal am Coronavirus erkrankt. Ist das in eurem Umfeld auch der Fall?

Und auch die Fallzahlen sprechen dafür. Heute, am 28. Juni 2022, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 635, das sind 142.000 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. In unserem Umfeld infizieren sich gerade auffällig viele Menschen zum zweiten mal mit dem Virus. Und das mitten im Sommer. Da haben wohl die wenigsten mit gerechnet. Die Erfahrung der letzten Jahre verschaffte nämlich den trügerischen Eindruck "Im Sommer sind wir sicherer, als in den Wintermonaten". Aber die Realität zeigt, dass das anscheinend nicht der Fall ist.

Reisen, Festivals, Hochzeiten

Liegt das vielleicht einfach daran, dass die Menschen wieder mehr unternehmen? Es wird wieder viel gereist, man geht wieder auf Partys, besucht Hochzeiten und hat einfach wieder mehr Kontakt zu anderen Menschen. Dazu kommt, dass so gut wie alle Coronaregeln ausgelaufen sind. Masken werden von der Allgemeinheit nur noch selten getragen. Darüber freut sich das Coronavirus natürlich.

"Derzeit sind fünf Personen in meinem näheren Umfeld infiziert. Allesamt zum zweiten mal. Die Mutter einer Freundin ist sogar zum dritten Mal am Coronavirus erkrankt. Ich kenne aber auch andere, die Glück hatten und sich noch nie angesteckt haben. Eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind alle bereits dreimal geimpft." Sarah Kotala

Hattet ihr schon Corona? Vielleicht sogar schon mehrmals? Wir sind gespannt, wie das derzeit in eurem Umfeld aussieht.

Wie oft hattet ihr schon Corona?