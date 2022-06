Wir haben sicher alle schon mal den Satz gehört: "Ich habe heute so schlecht geschlafen, bestimmt weil Vollmond war". Oder zählt ihr auch selbst auch zu dieser Kategorie Mensch? Wir möchten in dieser Woche von euch wissen, ob sich der (Voll-) Mond auf euer Befinden auswirkt.

Die Kraft des Mondes ist unbestritten. So bewirkt er mit seiner Anziehungskraft Ebbe und Flut und bewegt dadurch ganze Ozeane. Eigentlich unglaublich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Viele Menschen sind daher der Überzeugung, die Kraft des Mondes hätte auch Auswirkungen auf unser Leben. Sei es die Psyche, das Haarwachstum oder unser Schlaf. Spezielle Mondkalender geben zum Beispiel vor, wann der richtige Zeitpunkt zum Blumengießen ist, oder wann man sich seine Haare schneiden sollte. Glaubt ihr daran, dass die Kraft des Mondes einen solchen Einfluss auf unser Leben haben kann?

Wann ist der nächste Vollmond?

Tatsächlich ist der nächste Vollmond genau heute am 14. Juni 2022. Der nächste folgt dann am 13. Juli. Und zudem wird heute in der Nacht auf Mittwoch der erste Supermond des Jahres sichtbar sein. Das bedeutet, dass der Vollmond der Erde sehr nahe kommt. Der Mond wirkt dann bis zu 14 Prozent größer auf uns. Auf Grund dessen wird der Vollmond dann auch viel heller strahlen als sonst. Schaut ihr euch das Spektakel an?

Jetzt möchten wir von euch wissen, ob sich der Vollmond auf euer Wohlbefinden auswirkt. Habt ihr da in der Vergangenheit bereits mal eine Veränderung feststellen können, oder denkt ihr, dass das alles Humbug ist? Wir sind gespannt, wie ihr über das Thema denkt.

Wirkt sich der Vollmond auf euer Wohlbefinden aus?