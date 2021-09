Fußball ist ein Sport, der Massen bewegt, der viele Millionen Menschen begeistert. Im Jahr 2014 saßen rund 34,65 Millionen Fans vor ihren Fernsehern und schauten der deutschen Nationalelf im Finale gegen Argentinien beim 1:0 Sieg zu. Das war ein neuer Rekord.

Die WM ist hierzulande ein Event, das Menschen zusammenbringt, bei unzähligen Public-Viewing-Veranstaltungen oder Familien versammelt vor den heimischen Bildschirmen. Fußball hat also für viele Fans einen sehr hohen Stellenwert und niemand will verpassen, wie sich die besten Spieler der Welt bei dem größten internationalen Turnier messen.



Gastgeber Katar in der Kritik

Seit der WM-Vergabe der Fifa an Katar im Jahr 2010 gab es in dem Land laut The Guardian über 6.500 Todesfälle von Gastarbeitern aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka. Mitten in der Wüste erbauten sie sieben neue Fußballstadien, die dazugehörige Infrastruktur und eine neue Stadt als Austragungsort des Finales. Bei subtropischen Temperaturen von über 41°C im Sommer und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 85% starben viele Arbeiter an plötzlichem Herzstillstand. Die Arbeitsbedingungen seien menschenunwürdig, die Arbeiter werden unterbezahlt bei einem Mindestlohn von 240€ im Monat, berichtet Sport Insinde.

Die Fifa selbst behauptet in Stellungnahmen zu den Vorwürfen, dass erst durch die WM-Vergabe an Katar auf die Missstände der Gastarbeiter und Menschenrechtssituation im Land aufmerksam gemacht wurde und dass sich seitdem einiges verbessert habe.

Aber die Liste der Kritikpunkte beinhaltet noch mehr: Es ist das reichste Land der Welt mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 9.000€ im Monat. Scheich Tamim ben Hamad al-Chalifa regiert Katar als Diktator. Laut Amnesty International wird in diesem Emirat seit April 2020 wieder die Todesstrafe vollstreckt, und die Rechte der Frauen und LGBTQ-Community sind stark eingeschränkt.

Frage der Woche:

Schaut ihr euch die WM im Winter 2022 an oder boykottiert ihr sie? War euch die Kritik schon bewusst? Wie wirkungsvoll wäre ein Boykott wohl?

Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt und ob ihr euch die WM Spiele anschauen werdet, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten.

Schaut ihr die WM in Katar?