Zwei Jahre mussten die Mitglieder des Freundeskreises „Kettwig für Kinder“ auf das Geburtstagsfest zum 20-jährigen Bestehen ihres Kinderzirkus‘ warten. Umso größer ist die Freude, dass in diesem Sommer die bunte Sause endlich starten kann – wie gewohnt heißt es dann am vorletzten Wochenende in den Ferien auf der Wiese am Schwimmbad „Manege frei“!

Diesmal findet das Ganze allerdings nicht als Projektwoche statt, sondern als ein buntes Wochenende mit jeder Menge Spaß und Magie für die ganze Familie. Natürlich stehen die Kinder an beiden Veranstaltungstagen im Vordergrund. Sie können sich am Samstag, 30. Juli, ab 11 Uhr bei der großen Zirkusolympiade an verschiedenen Stationen ausprobieren und bei Seiltanz, Jonglage, Trapez, Bodenakrobatik und Co. echte Zirkusluft schnuppern. Das Erlernte wird dann ab 15 Uhr in einer zauberhaften Gala präsentiert. Die Kinderkarte für die Zirkusolympiade inkl. Zirkusvorstellung kostet 10 Euro, die Elternkarte für die Vorstellung ebenfalls 10 Euro. Kartenvorverkauf bei Optik Bartels, Frechdachs Spielwaren und Mika's Eisbox.

Programm



Samstag, 30. Juli

11 bis 18 Uhr: Kinder- und Familienfest rund ums Zelt mit Tombola,

Zirkusolympiade, Zauberer, Schminkstation und Ponyreiten

15 bis 18 Uhr: Mitmach-Zirkusvorstellung Sonntag, 31. Juli

11 bis 15 Uhr: Kindertrödelmarkt

15 bis 17 Uhr: Zirkusvorstellung

Am Sonntag, 31. Juli, verwandelt sich der Zirkusplatz von 11 bis 15 Uhr in einen Trödelmarkt für Kinder. Der krönende Abschluss bildet die Zirkusvorstellung der Artistenfamilie Antoni von 15 bis 17 Uhr. Die Kindertrödelkarte inkl. Zirkusvorstellung kostet 10 Euro (Vorverkauf siehe oben), Elternkarten für die Zirkusvorstellung können direkt vor Ort an der Zirkuskasse gekauft werden. Natürlich darf auch diesmal das liebgewonnene „Drumherum“ nicht fehlen: Welche Eissorte Mika's Eisbox fürs Geburtstagswochenende kreiert, wird aber noch nicht verraten. Dafür darf man sich schon jetzt auf tolle Preise bei der Tombola am Samstag freuen und natürlich wird auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Aufsichtspflicht liegt an beiden Veranstaltungstagen bei den Eltern!

Von Anfang an besteht die Kooperation mit der Artistenfamilie Antoni, die seit mittlerweile zwei Jahrzehnten die Idee, den Kindern spielerisch die fantastische Welt des Zirkus‘ näher zu bringen, mitträgt. Sie gewährt Einblicke in ihre Kunst, so dass die Kinder voller Stolz im Zirkuszelt ihr Können unter Beweis stellen. Auch am Geburtstagswochenende darf der Freundeskreis wieder auf die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Freunde und Förderer zählen. So hat zum Beispiel das Schlosshotel Hugenpoet bereits einen Gastauftritt angekündigt. Die Grußworte wird Daniel Behmenburg sprechen.