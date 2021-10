Ein Tier aus dem Ausland zu adoptieren ist schon lange keine Ausnahme mehr. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen ein Tier vom Züchter und möchten stattdessen einem Streuner ein schönes Zuhause bieten.

Deutsche Tierschutzorganisationen arbeiten immer häufiger mit ausländischen Tierschützern und Tierfreunden zusammen. Denn in Ländern wie Rumänien, Ungarn, Bulgarien oder Griechenland gehören Streuner zum Straßenbild. Allein in Rumänien sollen sechs Millionen Hunde auf der Straße leben. Aus deutscher Sicht eine unglaubliche Zahl. Aber einige Menschen haben beim Thema Auslandsadoption Zweifel und stehen dem unsicher gegenüber. Deshalb möchten wir gern von euch wissen: Würdet ihr ein Tier aus dem Ausland adoptieren? Findet ihr, man sollte die Arbeit deutscher Tierschützer im Ausland unterstützen? Und wenn nicht: Was spricht dagegen?

Habt ihr vielleicht selbst ein Tier aus dem Ausland adoptiert? Dann schildert uns gern eure Erfahrungen, indem ihr kommentiert oder selbst einen Beitrag verfasst.

Würdet ihr ein Tier aus dem Ausland adoptieren?

Eine echte Herzschmerz-Story eines Tierheimhundes lest ihr hier:

